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Происшествия

Крупный ТЦ на площади Маркса эвакуировали из-за пожарной сигнализации

По информации очевидцев, в «Версале» отключилось электричество

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В торговом центре выключилось электричество

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём в понедельник, 29 июля, из ТЦ «Версаль» на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали сотрудников и посетителей.

По информации очевидцев в социальных сетях, в помещениях торгового центра сработала пожарная сигнализация и отключилось электричество.

«Сейчас ещё информация уточняется. Сработала пожарная сигнализация, и туда автоматом выехали пожарные. Возможно ложное срабатывание, более точная информация будет позднее», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Получить оперативный комментарий в администрации ТЦ «Версаль» корреспонденту НГС не удалось: в торговом центре не брали трубку.

Охранники попросили людей покинуть торговый центр после срабатывания пожарной сигнализации

Охранники попросили людей покинуть торговый центр после срабатывания пожарной сигнализации

«Мы сейчас стоим на улице. Зазвучала сигнализация, подошли охранники торгового центра и попросили всех выйти на улицу. Погасло электричество в торговом центре на первом этаже. Я тут работаю», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр.

Видео читателя НГС

После публикации в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сигнализация в ТЦ «Версаль» не срабатывала, а пожарные подразделения на место не выезжали. 

В Новосибирске внезапные эвакуации происходят не только в ТЦ, но и в аэропорту: в июне из терминала международных авиалиний попросили выйти пассажиров.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Фото пользователя
29 июл 2019 в 14:54

Вот это позитивная новость, значит пожарная сигнализация есть и даже работает.

В идеале бы раз в квартал учения проводить, а то большинство людей вообще не представляют как действовать в экстренных ситуациях.

У нас
29 июл 2019 в 13:52

Лучше перебдить, чем недобдить.

Фото пользователя
29 июл 2019 в 14:13

"Я тут работа"...