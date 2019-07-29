Крупный ТЦ на площади Маркса эвакуировали из-за пожарной сигнализации

«Сейчас ещё информация уточняется. Сработала пожарная сигнализация, и туда автоматом выехали пожарные. Возможно ложное срабатывание, более точная информация будет позднее», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации очевидцев в социальных сетях, в помещениях торгового центра сработала пожарная сигнализация и отключилось электричество.

Днём в понедельник, 29 июля, из ТЦ «Версаль» на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали сотрудников и посетителей.

Получить оперативный комментарий в администрации ТЦ «Версаль» корреспонденту НГС не удалось: в торговом центре не брали трубку.

«Мы сейчас стоим на улице. Зазвучала сигнализация, подошли охранники торгового центра и попросили всех выйти на улицу. Погасло электричество в торговом центре на первом этаже. Я тут работаю», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр.

После публикации в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сигнализация в ТЦ «Версаль» не срабатывала, а пожарные подразделения на место не выезжали.

В Новосибирске внезапные эвакуации происходят не только в ТЦ, но и в аэропорту: в июне из терминала международных авиалиний попросили выйти пассажиров.

