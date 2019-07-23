Смог остаётся: дым от лесных пожаров задержится в Новосибирске

Дым задержится в городе почти до конца рабочей недели
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирские синоптики уточнили прогноз по смогу на ближайшие дни — дым от горящих лесов Красноярского края задержится в Новосибирске до конца четверга, 25 июля.
До этого синоптики Новосибирского гидрометцентра сообщали, что улучшение ситуации ожидается в среду, 24 июля. По уточнённому прогнозу, дымка задержится как минимум ещё на один день.
«Изучив обстановку, [решили, что] не так быстро происходит перестройка атмосферных процессов. Поскольку у земли условия в основном штилевые, не так быстро происходят изменения обстановки в средней и верхней атмосфере. По-прежнему шлейф от дымов лесных пожаров Красноярского края движется на территорию Томской, Новосибирской, Кемеровской областей. Поэтому решили продлить первый режим ограничения выброса вредных веществ для предприятий и организаций ещё на сутки», — объяснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Синоптики полагают, что после четверга, 25 июля, погода изменится и смог уйдёт из города.
Как сообщают в областном управлении МЧС, всего на телефоны экстренных служб поступило более 700 сообщений о смоге. В то же время не было зарегистрировано ни одного случая ухудшения самочувствия новосибирцев из-за дымки.
«По расчётам метеорологов, 26–27 июля антициклон сместится восточнее на территорию Красноярского края. Прогнозируется изменение направления ветра на западный и северо-западный, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири <...>. В связи со сложившейся ситуацией жителям Новосибирской области рекомендовано соблюдать меры личной безопасности», — напоминают спасатели.
Вчера научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города.