Смог остаётся: дым от лесных пожаров задержится в Новосибирске

Новосибирские синоптики уточнили прогноз по смогу на ближайшие дни — дым от горящих лесов Красноярского края задержится в Новосибирске до конца четверга, 25 июля.



До этого синоптики Новосибирского гидрометцентра сообщали, что улучшение ситуации ожидается в среду, 24 июля. По уточнённому прогнозу, дымка задержится как минимум ещё на один день.

«Изучив обстановку, [решили, что] не так быстро происходит перестройка атмосферных процессов. Поскольку у земли условия в основном штилевые, не так быстро происходят изменения обстановки в средней и верхней атмосфере. По-прежнему шлейф от дымов лесных пожаров Красноярского края движется на территорию Томской, Новосибирской, Кемеровской областей. Поэтому решили продлить первый режим ограничения выброса вредных веществ для предприятий и организаций ещё на сутки», — объяснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.