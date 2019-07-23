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Город
Дым лесных пожаров над Новосибирском

Смог остаётся: дым от лесных пожаров задержится в Новосибирске

Синоптики ждали, что смог уйдёт уже в среду, но этот прогноз не сбудется

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Дым задержится в городе почти до конца рабочей недели

Фото: Александр Ощепков / НГС 

Новосибирские синоптики уточнили прогноз по смогу на ближайшие дни — дым от горящих лесов Красноярского края задержится в Новосибирске до конца четверга, 25 июля. 

До этого синоптики Новосибирского гидрометцентра сообщали, что улучшение ситуации ожидается в среду, 24 июля. По уточнённому прогнозу, дымка задержится как минимум ещё на один день.

«Изучив обстановку, [решили, что] не так быстро происходит перестройка атмосферных процессов. Поскольку у земли условия в основном штилевые, не так быстро происходят изменения обстановки в средней и верхней атмосфере. По-прежнему шлейф от дымов лесных пожаров Красноярского края движется на территорию Томской, Новосибирской, Кемеровской областей. Поэтому решили продлить первый режим ограничения выброса вредных веществ для предприятий и организаций ещё на сутки», — объяснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Смог продолжает наступать на Новосибирск

Фото: Николай Гурьянов / НГС

Синоптики полагают, что после четверга, 25 июля, погода изменится и смог уйдёт из города.

Как сообщают в областном управлении МЧС, всего на телефоны экстренных служб поступило более 700 сообщений о смоге. В то же время не было зарегистрировано ни одного случая ухудшения самочувствия новосибирцев из-за дымки.

«По расчётам метеорологов, 26–27 июля антициклон сместится восточнее на территорию Красноярского края. Прогнозируется изменение направления ветра на западный и северо-западный, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири <...>. В связи со сложившейся ситуацией жителям Новосибирской области рекомендовано соблюдать меры личной безопасности», — напоминают спасатели.

Вчера научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае. На кадрах видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области. А новосибирский врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказала о вреде дымки для здоровья и рекомендовала на время уехать из города

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КОММЕНТАРИИ (46)

Будущий ново-зеландец
23 июл 2019 в 13:50

Валить надо отсюда. Зимой жутко холодно, летом дым от лесных пожаров. Власти плевать хотели на эти проблемы и решать их не желают.

Елена
23 июл 2019 в 14:00

Дача под Болотным в Бибеево. Дыма еще больше. И в чем смысл ехать из города?

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23 июл 2019 в 14:17

Я уже пять лет объясняю новосибирцам о прелестях и преимуществах жизни за городом в своем дачном доме окруженном растущими на своем участке личными соснами, березами, кедрами, цветами и постянным свежим воздузом.

Я сам себе создал такие прекрасные условия в которых комфортно дышать и жить.

Новосибирцы же, упрямые, меня не слушают и сами о себе позаботиться не хотят, а упорно ждут и надеются когда придет "добрый дядя" и создаст им комфортные условия для жизни.

Ну давайте же, комментаторы, начинайте свое вечное и набившее всем оскомину нытье про "мэрия-Локоть-вырубленные деревья-мало парков-много машин-власть не работает-вырубили все леса вокруг")))))

Но вы себе тоже вопрос задайте, а?
"Сколько я, лично я, посадил деревьев, что бы мне легче дышалось?"

Я про себя могу сказать, что я на своей даче в Плотниково посадил две сосны, две березы, два кедра, две елки, кучу яблонь, черноплодок, смородины, вишни, крыжовника которые дают свежий воздух.

Так что вы, новосибирцы МОИМ ВОЗДУХОМ ДЫШИТЕ!
Помните об этом всегда!!!!