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«Обещала вернуться»: пропавшую сибирячку в розовой майке нашли живой

Женщина поссорилась с родственниками и не выходила с ними на связь

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Женщина ушла 2 июля с дачи в посёлке Рыбачий Колыванского района 

Фото: lizaalert.org, Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня, 4 июля, завершились поиски пропавшей два дня назад 38-летней Алёны Титовой (Жуковой). Женщина ушла 2 июля с дачи в посёлке Рыбачий Колыванского района и не вернулась. Сегодня полиция нашла её живой.

«Проводился розыск данной женщины. В настоящее время известно, что разыскиваемая вышла на связь в телефонном режиме. В ближайшее время обещала вернуться к родственникам», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, Титова перед пропажей поссорилась с родными и просто не хотела ни с кем общаться, поэтому не выходила с ними на связь.

В прошлом месяце новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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КОММЕНТАРИИ (13)

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4 июл 2019 в 14:38

В 38 лет уже можно отдельно жить от мамаши, что б не ссорится. На расстоянии родственная любовь крепче и измеряется километрами.

рыба
4 июл 2019 в 14:36

Детский сад... 38 лет, а вы/мы все молодежь... молодежь.. тут 38 летние "девушки" что вытворяют...

4 июл 2019 в 14:49

Родственникам счет выставить за поиски.Знали, что поругались с теткой и заявили о пропаже. Безответственно.