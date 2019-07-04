«Обещала вернуться»: пропавшую сибирячку в розовой майке нашли живой

Сегодня, 4 июля, завершились поиски пропавшей два дня назад 38-летней Алёны Титовой (Жуковой). Женщина ушла 2 июля с дачи в посёлке Рыбачий Колыванского района и не вернулась. Сегодня полиция нашла её живой.

«Проводился розыск данной женщины. В настоящее время известно, что разыскиваемая вышла на связь в телефонном режиме. В ближайшее время обещала вернуться к родственникам», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, Титова перед пропажей поссорилась с родными и просто не хотела ни с кем общаться, поэтому не выходила с ними на связь.