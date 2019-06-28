28 июня пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.05
eur 71.66
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.05
eur 71.66

Все новости

Все новости
Криминал

Полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве бизнесмена на улице Гоголя

Предприниматель Андраник Мурадян был убит вечером во вторник в центре Новосибирска

Поделиться

7 408
17 Обсудить

Подозреваемый в убийстве слева на фото 

Фото: 54.mvd.ru, vk.com/act54

В Новосибирске полицейские объявили в розыск подозреваемого в убийстве Андраника Мурадяна. Предпринимателя расстреляли вечером во вторник, 25 июня, напротив здания по улице Гоголя, 1

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство» ст.105 ч.1 УК РФ.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию. Конфиденциальность гарантируется», — опубликовали ориентировку в Главном управлении МВД по Новосибирской области.

Если вам что-либо известно о человеке, изображённом на фото, полицейские просят сообщить информацию по телефонам: (383) 232–21–65, 8–913–943–01–12, 8–913–891–67–78, 8–996–376–28–35.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

розыск

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (17)

Нюша
28 июн 2019 в 13:48

Ну слава богу, что не 90е

Шниперсон
28 июн 2019 в 13:48

Очень сильно кажется что это внутримурадянские разборки. Несоциальноопасно.
И как так, фото есть, а фио подозреваемого нет?

Точняк
28 июн 2019 в 13:38

Подозреваемый слева на фото
подозревается в убийстве....
Супер гениально.......