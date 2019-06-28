Полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве бизнесмена на улице Гоголя

Подозреваемый в убийстве слева на фото
Фото: 54.mvd.ru, vk.com/act54
В Новосибирске полицейские объявили в розыск подозреваемого в убийстве Андраника Мурадяна. Предпринимателя расстреляли вечером во вторник, 25 июня, напротив здания по улице Гоголя, 1.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство» ст.105 ч.1 УК РФ.
«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию. Конфиденциальность гарантируется», — опубликовали ориентировку в Главном управлении МВД по Новосибирской области.
Если вам что-либо известно о человеке, изображённом на фото, полицейские просят сообщить информацию по телефонам: (383) 232–21–65, 8–913–943–01–12, 8–913–891–67–78, 8–996–376–28–35.