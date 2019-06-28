Консерватория стала лучшим вузом Новосибирска в рейтинге Forbes

Российское издание Forbes опубликовал рейтинг вузов страны. Новосибирский государственный университет в нём не только не вошел в первую десятку, но даже не занял первое место из учебных заведений города — лучшей оказалась Новосибирская государственная консерватория им. Глинки.

Рейтинг Forbes высчитывается на основе анализа нескольких категорий данных. Во внимание принимается не только качество образования, но и статистика трудоустройства выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Кроме того, были изучены биографии более 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов.



За качество образования вуз мог набрать максимум 50 баллов, степень успешности выпускников в целом оценивалась по шкале до 30 баллов, а фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников, мог добавить окончательной оценке ещё до 20 баллов.

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, поскольку они не отчитываются перед Министерством образования и мониторинга их деятельности нет, указывают составители рейтинга.

Первая пятерка вузов рейтинга расположена в Москве. Это Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 баллов), Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (52,24), Московский физико-технический институт (52,01), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (51,46), Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (51,27).

В первую десятку удалось пробиться только двум учебным заведениям не из Москвы — это Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (50,89), занявший 7-е место, и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (48,59) на 9-м.



НГУ не смог пробиться даже в первые 50 лучших вузов рейтинга Forbes Фото: Стас Соколов / НГС

Среди новосибирских вузов самый высокий балл (40,26) получила Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки (НГК), которая, заняла в рейтинге 50-е место, опередив при этом и Российский институт театрального искусства (ГИТИС), и Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Кроме того, в сотню лучших, по версии Forbes, попали НГУ (61-е место), Новосибирский государственный медицинский университет (68-е место), Новосибирский государственный технический университет (71-е место) и Сибирский государственный университет геосистем и технологий (73-е место).

Рейтинг позволяет посмотреть не только окончательное количество баллов, но и место вуза в каждой из категорий. Здесь у новосибирских вузов позиции могут быть лучше. Так, если сравнивать «фактор Форбс» (то есть количество выпускников в списке миллионеров), то НГУ в этой отдельной категории занимает уже 6-е место, а НГК — только 34-е. С точки зрения востребованности выпускников, лучшими в Новосибирске, по мнению Forbes, стал НГМУ (38-е место) и НГТУ (67-е место). НГУ в этой категории не попал в первую сотню.