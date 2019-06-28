Легковая машина вылетела с трассы после столкновения с КАМАЗом

Информация о ДТП уточняется
Фото: vk.com/autoberdsk
Сегодня, 28 июня, под Новосибирском на трассе легковая машина разбилась и вылетела в кювет после столкновения с КАМАЗом.
Авария случилась в Искитимском районе.
«Лобовое за Лебедевкой: КАМАЗ vs Легковушка. Информация о погибших проверяется», — сообщает группа «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте».
По информации очевидцев в группе «ДПС-Контроль Бердск и НСК(НСО)°АвтопомощьБердск», в ДТП есть погибшие.
НГС выясняет подробности аварии.
Видео vk.com/autoberdsk
Накануне вечером, 27 июня, на трассе, ведущей в посёлок Кольцово, столкнулись внедорожник Mercedes-Benz и седан Mazda 3.