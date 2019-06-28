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Дороги и транспорт

Легковая машина вылетела с трассы после столкновения с КАМАЗом

Очевидцы сообщают о погибших в аварии

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Информация о ДТП уточняется

Фото: vk.com/autoberdsk

Сегодня, 28 июня, под Новосибирском на трассе легковая машина разбилась и вылетела в кювет после столкновения с КАМАЗом. 

Авария случилась в Искитимском районе.

«Лобовое за Лебедевкой: КАМАЗ vs Легковушка. Информация о погибших проверяется», — сообщает группа «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте».

По информации очевидцев в группе «ДПС-Контроль Бердск и НСК(НСО)°АвтопомощьБердск», в ДТП есть погибшие.

НГС выясняет подробности аварии.

Видео vk.com/autoberdsk

Накануне вечером, 27 июня, на трассе, ведущей в посёлок Кольцово, столкнулись внедорожник Mercedes-Benz и седан Mazda 3.

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КОММЕНТАРИИ (7)

непруль
28 июн 2019 в 08:41

Снова пруль лохматого года отнял жизни идолопоклонников "императорского качества"... Хорошо, что другие люди не пострадали.

Калинка
28 июн 2019 в 08:42

Да уж, наши дороги не для дураков

непруль
28 июн 2019 в 08:57

Спасибо тебе, КАМАЗ, за то, что "успокоил" шумахера на ржавом хламе с рулём в бардачке и за отправку оного на свалку, где ему и место давным-давно!