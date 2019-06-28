Легковая машина вылетела с трассы после столкновения с КАМАЗом

Сегодня, 28 июня, под Новосибирском на трассе легковая машина разбилась и вылетела в кювет после столкновения с КАМАЗом.

Авария случилась в Искитимском районе.

«Лобовое за Лебедевкой: КАМАЗ vs Легковушка. Информация о погибших проверяется», — сообщает группа «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте».

По информации очевидцев в группе «ДПС-Контроль Бердск и НСК(НСО)°АвтопомощьБердск», в ДТП есть погибшие.

НГС выясняет подробности аварии.