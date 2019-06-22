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Город

Болельщики хоккейной «Сибири» собрали покрышки и пластик за ЛДС

Участников «Чистых игр» поддерживал Снеговик — талисман «Сибири»

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Талисман «Сибири» Снеговик мусор не собирал, но морально поддерживал участников «Чистых игр»

Фото: Анастасия Островская

Сегодня, 22 июня, возле ледового дворца «Сибирь» болельщики одноимённого хоккейного клуба и другие жители Новосибирска посоревновались в сборе мусора.

«Сегодня мы, конечно, не ожидали, что в такой солнечный день будет 140 человек, команд было 35. И только одних болельщиков "Сибири" было 5 команд» — рассказала корреспонденту НГС региональный координатор «Чистых игр» Ирина Скокова.

Уборка началась в 12 часов, и всего участники собрали 440 мешков мусора, а также 29 покрышек и 6 килограммов пластиковых крышечек.

В каждой команде было по 4 человека. Лидерами стала команда «Дежнёвы» — они собрали 29 мешков мусора. Эта команда принимала участие в играх первый раз.

«Мы обратили внимание на то, что было очень много старых деревяшек и покрышек. Мы сделали вывод, что у местного садика была реконструкция и он решил весь свой мусор вывалить за забор, мы по этому вопросу планируем обращаться в мэрию или в Министерство природы», — уточнила Ирина.

Следующие «Чистые игры» пройдут в начале августа на фестивале «Электронный берег».

В прошлый раз болельщики «Сибири» также принимали участие в «Чистых играх» во время уборки пляжа возле Заельцовского парка.

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22 июн 2019 в 19:37

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