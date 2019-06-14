Главным тренером нового футбольного клуба в Новосибирске стал тренер «Сибири»

Правительство Новосибирской области определилось с кандидатурой на пост главного тренера нового футбольного клуба «Новосибирск» — тренером стал Игорь Чугайнов, который занимал точно такую же должность в ФК «Сибирь».

Об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-центре министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

На завтра назначена пресс-конференция, на которой будет присутствовать заместитель губернатора Андрей Жуков, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, а также генеральный директор ФК «Новосибирск» Анна Баранова и главный тренер клуба Игорь Чугайнов.