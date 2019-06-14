Главным тренером нового футбольного клуба в Новосибирске стал тренер «Сибири»

Правительство Новосибирской области определилось с кандидатурой на пост главного тренера нового футбольного клуба «Новосибирск» — тренером стал Игорь Чугайнов, который занимал точно такую же должность в ФК «Сибирь».
Об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-центре министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.
На завтра назначена пресс-конференция, на которой будет присутствовать заместитель губернатора Андрей Жуков, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, а также генеральный директор ФК «Новосибирск» Анна Баранова и главный тренер клуба Игорь Чугайнов.
В пресс-центре уточнили, что новый генеральный директор ФК «Новосибирск» Анна Баранова возглавляла управление дирекции организации транспорта на Чемпионате мира по футболу 2018 года в Калининграде.
Игорь Чугайнов прежде был главным тренером ФК «Сибирь» — на сайте этого клуба он до сих пор значится главным тренером
Чугайнов возглавил «Сибирь» в сентябре 2018 года. Игорь Чугайнов выступал за столичные клубы «Торпедо» и «Локомотив», а в 2003 году начал тренерскую карьеру.
10 июня правительство заявило, что решило создать новый футбольный клуб из-за неудач «Сибири». Ему решили присвоить временное название «Новосибирск».
В пятницу, 7 июня, стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной Лиги — его перевели в Профессиональную футбольную Лигу. Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба.