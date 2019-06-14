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Спорт

Главным тренером нового футбольного клуба в Новосибирске стал тренер «Сибири»

Чугайнова пригласили тренировать игроков «Сибири» в 2018 году

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Тренером стал Игорь Чугайнов, который занимал точно такую же должность в ФК «Сибирь»

Фото: скриншот youtube.com, канал SokolSaratovRu

Правительство Новосибирской области определилось с кандидатурой на пост главного тренера нового футбольного клуба «Новосибирск» — тренером стал Игорь Чугайнов, который занимал точно такую же должность в ФК «Сибирь».

Об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-центре министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. 

На завтра назначена пресс-конференция, на которой будет присутствовать заместитель губернатора Андрей Жуков, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, а также генеральный директор ФК «Новосибирск» Анна Баранова и главный тренер клуба Игорь Чугайнов.

В пресс-центре уточнили, что новый генеральный директор ФК «Новосибирск» Анна Баранова возглавляла управление дирекции организации транспорта на Чемпионате мира по футболу 2018 года в Калининграде.

Игорь Чугайнов прежде был главным тренером ФК «Сибирь» —  на сайте этого клуба он до сих пор значится главным тренером

Чугайнов возглавил «Сибирь» в сентябре 2018 года. Игорь Чугайнов выступал за столичные клубы «Торпедо» и «Локомотив», а в 2003 году начал тренерскую карьеру.

10 июня правительство заявило, что решило создать новый футбольный клуб из-за неудач «Сибири». Ему решили присвоить временное название «Новосибирск».

В пятницу, 7 июня, стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной Лиги — его перевели в Профессиональную футбольную Лигу. Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Сucumber
14 июн 2019 в 15:05

И в чем разница? Тренер тот же, игроки те же. Результат понятен. Деньги сэкономили?

ЧуК
14 июн 2019 в 14:53

а футбольные болелы у нового клуба тоже со старой Сибири будут?

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Доктoр
14 июн 2019 в 14:56

Да здравствует "Сибирь"! "Сибирь" - вперед! Шайбу-Шайбу! ;)