14 июня пятница
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 64.63
eur 73.01
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 64.63
eur 73.01
Город

Потоп и разрушения: сильный ливень уронил деревья на машины и детские площадки

Сегодня городские службы устраняют последствия вчерашней непогоды

Поделиться

2 414
5 Обсудить

Все новости

Все новости

Это дерево упало на машину во дворе на проспекте Дзержинского, 3А — в сводку мэрии случай не попал

Фото: читатель НГС

Мэрия Новосибирска подсчитала последствия сильнейшего ливня с грозой, который накрыл город накануне вечером 13 июня. Оказалось, что непогода привела к падению деревьев и обрыву линий электропередач. 

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в связи с ухудшением погодных условий 13 июня в городе произошло 15 происшествий: два обрыва воздушных линий электропередач и 13 случаев падения веток или деревьев. 

Восстановительные работы планируется завершить сегодня, 14 июня», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Оказалось, что линии электропередач оборвало возле зданий на 2-м переулке Седова, 13 и на 2-м переулке Доватора, 13. Кроме того, возле частного дома на улице 2-й Чулымской, 48 ветки деревьев упали на высоковольтные провода.

«На детские площадки деревья упали по адресам проспект Дзержинского, 81/2 и улица Учительская, 15. Никто не пострадал», — сообщили в мэрии.

Также деревья повалены на Промышленной, 2, 3-м Почтовом переулке, Гоголя, 201, проспекте Дзержинского, 3. Около зданий на Аксёнова, 38 и 42 поваленная береза оборвала провода. 

Одно из деревьев рухнуло на забор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория» на улице Аэропорт, 12А — его уже увезли.

Также сотрудники ДЭУ-1 вывезли сломанное дерево с проезжей части у дома на Адриена Лежена, 5 и убрали с тротуара поваленный тополь у дома на проспекте Дзержинского, 33.

Из-за непогоды ущерб нанесён двум автомобилям — на Кошурникова, 7 и Бориса Богаткова, 217.

Вчера НГС в режиме онлайн рассказывал о событиях в городе во время непогоды.

По теме

ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

ливеньмэрия Новосибирска

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (5)

Леныч
14 июн 2019 в 11:09

НГС, что за байда очередная с коментами, точнее, с их отправкой? А также с загрузкой статей?!

ЫЫЫ
14 июн 2019 в 11:08

Просто летний дождь...

Точняк
14 июн 2019 в 11:22

Во блин, а я думал, что вчера из-за обрыва линии электропередачи, только мы на дачах час без света сидели...
В городе еще хлеще- деревья, провода, машины...
P.S- А на Б.Богаткова случайно не ЧОП???
Там не Бугатти Паджеро Короля Пашки пострадало???
Снимочек бы еще посмотреть...