Потоп и разрушения: сильный ливень уронил деревья на машины и детские площадки

Восстановительные работы планируется завершить сегодня, 14 июня», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в связи с ухудшением погодных условий 13 июня в городе произошло 15 происшествий: два обрыва воздушных линий электропередач и 13 случаев падения веток или деревьев.

Мэрия Новосибирска подсчитала последствия сильнейшего ливня с грозой, который накрыл город накануне вечером 13 июня. Оказалось, что непогода привела к падению деревьев и обрыву линий электропередач.

Оказалось, что линии электропередач оборвало возле зданий на 2-м переулке Седова, 13 и на 2-м переулке Доватора, 13. Кроме того, возле частного дома на улице 2-й Чулымской, 48 ветки деревьев упали на высоковольтные провода.

«На детские площадки деревья упали по адресам проспект Дзержинского, 81/2 и улица Учительская, 15. Никто не пострадал», — сообщили в мэрии.

Также деревья повалены на Промышленной, 2, 3-м Почтовом переулке, Гоголя, 201, проспекте Дзержинского, 3. Около зданий на Аксёнова, 38 и 42 поваленная береза оборвала провода.

Одно из деревьев рухнуло на забор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория» на улице Аэропорт, 12А — его уже увезли.

Также сотрудники ДЭУ-1 вывезли сломанное дерево с проезжей части у дома на Адриена Лежена, 5 и убрали с тротуара поваленный тополь у дома на проспекте Дзержинского, 33.

Из-за непогоды ущерб нанесён двум автомобилям — на Кошурникова, 7 и Бориса Богаткова, 217.

Вчера НГС в режиме онлайн рассказывал о событиях в городе во время непогоды.