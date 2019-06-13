Травников назначил главу Маслянинского района своим заместителем

Сегодня, 13 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил своим заместителем по развитию сельских территорий Вячеслава Ярманова — раньше он возглавлял Маслянинский район области.

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, к своим обязанностям Ярманов приступит с 1 июля — на новому посту ему поручат вопросы развития АПК, национальные и инвестиционные проекты в этой сфере.

«Это и участие региона в реализации национальных проектов, поддержка и развитие инвестиционных проектов, участие в совершенствовании законодательства по мерам поддержки развития агропромышленного комплекса. Первоочередная задача состоит в том, чтобы Новосибирская область активно участвовала в разработке и реализации госпрограммы», — процитировала Андрея Травникова его пресс-служба.