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Политика

Травников назначил главу Маслянинского района своим заместителем

К своим обязанностям он приступит в начале июля

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До прихода в правительство Ярманов 15 лет возглавлял Маслянинский район 

Фото: maslyanino.nso.ru

Сегодня, 13 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил своим заместителем по развитию сельских территорий Вячеслава Ярманова — раньше он возглавлял Маслянинский район области.

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, к своим обязанностям Ярманов приступит с 1 июля — на новому посту ему поручат вопросы развития АПК, национальные и инвестиционные проекты в этой сфере.

«Это и участие региона в реализации национальных проектов, поддержка и развитие инвестиционных проектов, участие в совершенствовании законодательства по мерам поддержки развития агропромышленного комплекса. Первоочередная задача состоит в том, чтобы Новосибирская область активно участвовала в разработке и реализации госпрограммы», — процитировала Андрея Травникова его пресс-служба.

6 июня Ольга Молчанова покинула пост министра экономического развития Новосибирской области — она написала заявление на отпуск с последующим увольнением.

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ТЕГИ

отставки и назначенияправительство Новосибирской области

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КОММЕНТАРИИ (15)

Олег
13 июн 2019 в 15:05

Новая команда продолжает формироваться? Хорошая тема

Петрович
13 июн 2019 в 15:05

Всегда интересно было, неужели кому то это интересно? Для какой аудитории такие новости?

СтервочкаСТролейки
13 июн 2019 в 15:04

А куда резюме писать надо было?) Я бы тоже от такой работы не отказалась.