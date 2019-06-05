Правый руль не сдаётся: в Новосибирске продаётся по 120 «японок» в день

Темпы роста продаж праворульных автомобилей с пробегом оказались в Новосибирске ниже, чем в среднем по стране. Всего в России за январь-апрель на вторичном рынке было перепродано 186 000 таких авто, что на 3,6% больше, чем в 2018 году.
«За 4 месяца 2019 года в Новосибирской области было перепродано около 14,5 тысячи праворульных автомобилей, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточнила корреспонденту НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода.
Большинство перепроданных автомобилей уже имели по нескольку владельцев в России, только 12% (22 591 штук) впервые ввезены в страну из Японии и поставлены на учет.
54% рынка праворульных авто занимает Toyota, 17% приходится на Nissan, 12,5% — на Honda.
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