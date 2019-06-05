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Авто

Правый руль не сдаётся: в Новосибирске продаётся по 120 «японок» в день

За 4 месяца в регионе перепродано 14,5 тысячи праворульных автомобилей

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За 4 месяца продано 14,5 тысячи «японок»

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Темпы роста продаж праворульных автомобилей с пробегом оказались в Новосибирске ниже, чем в среднем по стране. Всего в России за январь-апрель на вторичном рынке было перепродано 186 000 таких авто, что на 3,6% больше, чем в 2018 году. 

«За 4 месяца 2019 года в Новосибирской области было перепродано около 14,5 тысячи праворульных автомобилей, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточнила корреспонденту НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода. 

Большинство перепроданных автомобилей уже имели по нескольку владельцев в России, только 12% (22 591 штук) впервые ввезены в страну из Японии и поставлены на учет. 

54% рынка праворульных авто занимает Toyota, 17% приходится на Nissan, 12,5% — на Honda. 

Почитайте о дорожных проблемах Новосибирска, например о разрушениях Коммунального моста

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ТЕКСТ

Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Toyotaправый руль

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КОММЕНТАРИИ (1)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
5 июн 2019 в 18:35

"....было перепродано..."

Ключевая фраза.
А сколько раз один и тот же автомобиль переходил из рук в руки - этого никто никогда не узнает.

Вот что сейчас за тяга прульки покупать?
Не понимаю....
Понятно, был период когда прульки по соотношению "цена-качество-год выпуска" превосходили машины с левым рулем. Да и мало было приличных леворулек.
Но сейчас-то?
Зачем и кому нужен до предела изношенный, прокуренный, продавленный, истертый, избитый праворульный автомобиль?????
Сколько рук на нем руль крутило? Неужел не противно за этот руль браться?!