Правый руль не сдаётся: в Новосибирске продаётся по 120 «японок» в день

Темпы роста продаж праворульных автомобилей с пробегом оказались в Новосибирске ниже, чем в среднем по стране. Всего в России за январь-апрель на вторичном рынке было перепродано 186 000 таких авто, что на 3,6% больше, чем в 2018 году.

«За 4 месяца 2019 года в Новосибирской области было перепродано около 14,5 тысячи праворульных автомобилей, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточнила корреспонденту НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода.

