Новосибирцы вышли на пикет против стройки поликлиники и детсада на ОбьГЭСе

Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
6 мая 2019
Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
На пикет вышли 17 жителей микрорайона «ОбьГЭС» — они проводили подобный пикет в середине мая, их требования не изменились
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Утром в среду, 5 июня, жители микрорайона «ОбьГЭС» вышли на пикет напротив правительства Новосибирской области — они потребовали изменить проект поликлиники на улице Энгельса и написали письмо губернатору.
«Пока ничего не изменилось — они все настаивают на концессии, строительстве поликлиники за счёт концессии, привлечении частного капитала.
Мы, жители, категорически [против], мы за то, чтобы строилась поликлиника за счёт бюджета регионального или федерального <…> или за счёт частно-государственного партнёрства, но ни в коем случае не концессия»,
— рассказал организатор, пояснив, что «нет ни одного хорошего примера» строительства медицинского учреждения в таком формате.
Кроме того, участники пикета выступили против строительства именно на улице Энгельса.
«Мы бы хотели на [улице] Мухачёва, там строительство, потому что там гораздо больше места и можно построить нормальную поликлинику. А здесь собираются строить поликлинику и усечённый детский сад, раньше на этом месте планировалось построить детский садик на 260 мест, а сейчас всего на 120. Поэтому там не получается ни нормальный детский садик, ни нормальная поликлиника», — добавил Владимир Малюков.
На согласованную акцию пришла полиция — она контролировала пикет. Также к участникам вышли представители минздрава, но, по словам Малюкова, они не пришли к общему мнению. В итоге после пикета жители написали письмо губернатору Андрею Травникову.
Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснял позицию по строительству поликлиники. По его словам, рабочая группа обсуждает формат строительства.
«Главный вопрос сегодня — не место, а организация медицинской помощи. <...> Сегодня для нас стоит вопрос, <...> в каком виде эта поликлиника образуется на территории Советского района: концессия ли это, федеральное бюджетирование <...>. Это вопрос, который мы должны обсудить нашей рабочей группой.
Моё мнение личное — поликлиника должна располагаться на Энгельса, всё-таки там ближе к домам. А не здесь (на улице Мухачёва. — Прим. ред.). Чтобы поликлиника была самостоятельна и не связывалась со стационаром», — говорил министр.
Торги на заключение концессионного соглашения о строительстве новой поликлиники на улице Энгельса прошли в сентябре 2018 года — договор заключен с компанией «Полимедика Новосибирск». Планируется, что поликлиника будет обслуживать 40 тысяч человек.