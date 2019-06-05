Новосибирцы вышли на пикет против стройки поликлиники и детсада на ОбьГЭСе

На пикет вышли 17 жителей микрорайона «ОбьГЭС» — они проводили подобный пикет в середине мая, их требования не изменились

Утром в среду, 5 июня, жители микрорайона «ОбьГЭС» вышли на пикет напротив правительства Новосибирской области — они потребовали изменить проект поликлиники на улице Энгельса и написали письмо губернатору.

На пикет у художественного музея вышли 17 человек — они также заручились подписями других жителей микрорайона, сообщил корреспонденту НГС организатор акции, председатель совета ветеранов левобережья Советского района Владимир Малюков. Подобный пикет уже проходил 15 мая на ОбьГЭСе — жители просили не строить поликлинику именно по концессионному соглашению.



«Пока ничего не изменилось — они все настаивают на концессии, строительстве поликлиники за счёт концессии, привлечении частного капитала. Мы, жители, категорически [против], мы за то, чтобы строилась поликлиника за счёт бюджета регионального или федерального <…> или за счёт частно-государственного партнёрства, но ни в коем случае не концессия», — рассказал организатор, пояснив, что «нет ни одного хорошего примера» строительства медицинского учреждения в таком формате.



Они хотят, чтобы поликлиника была построена за счёт бюджета, а не по концессионному соглашению Фото: Густаво Зырянов / НГС

Кроме того, участники пикета выступили против строительства именно на улице Энгельса.

«Мы бы хотели на [улице] Мухачёва, там строительство, потому что там гораздо больше места и можно построить нормальную поликлинику. А здесь собираются строить поликлинику и усечённый детский сад, раньше на этом месте планировалось построить детский садик на 260 мест, а сейчас всего на 120. Поэтому там не получается ни нормальный детский садик, ни нормальная поликлиника», — добавил Владимир Малюков.



К ним вышли представители минздрава, но спор зашёл в тупик Фото: Густаво Зырянов / НГС

На согласованную акцию пришла полиция — она контролировала пикет. Также к участникам вышли представители минздрава, но, по словам Малюкова, они не пришли к общему мнению. В итоге после пикета жители написали письмо губернатору Андрею Травникову.



Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснял позицию по строительству поликлиники. По его словам, рабочая группа обсуждает формат строительства. «Главный вопрос сегодня — не место, а организация медицинской помощи. <...> Сегодня для нас стоит вопрос, <...> в каком виде эта поликлиника образуется на территории Советского района: концессия ли это, федеральное бюджетирование <...>. Это вопрос, который мы должны обсудить нашей рабочей группой. Моё мнение личное — поликлиника должна располагаться на Энгельса, всё-таки там ближе к домам. А не здесь (на улице Мухачёва. — Прим. ред.). Чтобы поликлиника была самостоятельна и не связывалась со стационаром», — говорил министр.



Жители объяснили, что на Энгельса слишком мало места для строительства поликлиники Фото: Густаво Зырянов / НГС

В итоге они отправят письмо губернатору с просьбой пересмотреть проект Фото: Густаво Зырянов / НГС