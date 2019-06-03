Водителя увезли на медэкспертизу после лобовой аварии недалеко от Колыванского кольца

Сегодня днём, 3 июня, в Ленинском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись Toyota и Honda — в аварии никто не пострадал, однако одного из водителей повезли на медицинскую экспертизу.

Информация о ДТП появилась в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды городского отдела ГАИ, авария произошла около 15:00 на улице Экскаваторной.