Водителя увезли на медэкспертизу после лобовой аварии недалеко от Колыванского кольца

В аварии никто не пострадал, однако одного из водителей повезли на медицинскую экспертизу
Фото: vk.com/act54
Сегодня днём, 3 июня, в Ленинском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись Toyota и Honda — в аварии никто не пострадал, однако одного из водителей повезли на медицинскую экспертизу.
Информация о ДТП появилась в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды городского отдела ГАИ, авария произошла около 15:00 на улице Экскаваторной.
«На данный момент известно, что столкнулись два автомобиля — Toyota и Honda.
По предварительным данным, один из водителей находится в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он отправлен на подтверждение данного состояния.
На месте находится экипаж, занимается, устанавливает обстоятельства происшествия», — уточнили в ГИБДД.
Вчера в Искитимском районе Новосибирской области погиб водитель Toyota Vista — он не справился с управлением и влетел в столб.