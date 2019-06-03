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Происшествия

Водителя увезли на медэкспертизу после лобовой аварии недалеко от Колыванского кольца

В автоинспекции предполагают, что он может быть пьян

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В аварии никто не пострадал, однако одного из водителей повезли на медицинскую экспертизу

Фото: vk.com/act54

Сегодня днём, 3 июня, в Ленинском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись Toyota и Honda — в аварии никто не пострадал, однако одного из водителей повезли на медицинскую экспертизу.

Информация о ДТП появилась в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». 

Как рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды городского отдела ГАИ, авария произошла около 15:00 на улице Экскаваторной. 

«На данный момент известно, что столкнулись два автомобиля — Toyota и Honda. 

По предварительным данным, один из водителей находится в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он отправлен на подтверждение данного состояния. 

На месте находится экипаж, занимается, устанавливает обстоятельства происшествия», — уточнили в ГИБДД.

Вчера в Искитимском районе Новосибирской области погиб водитель Toyota Vista — он не справился с управлением и влетел в столб.

Дмитрий Здорников
Скриншот видео
Видео предоставлено vk.com/act54

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Дмитрий Здорников

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авариялобовое

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
3 июн 2019 в 17:09

Пьяный был поди за рулем тойоты - развалюхи, на них вечно бухарики гоняют.

непруль
3 июн 2019 в 17:28

и снова прулехлам отличился))) он закончится когда-нибудь уже???

Хитрый лис
3 июн 2019 в 17:09

Вот так вота, состояние опьянения ещё не установлено, а по предварительным данным сейчас на него всех собак спустят.