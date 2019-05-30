На Обском море под Новосибирском загорелся остров

Новосибирские пожарные спасли несколько человек, которым угрожал пожар на острове Нечунаевский на Обском море.
Как сообщается на сайте МЧС России по Новосибирской области, сегодня ночью сообщение о природном пожаре поступило от отдыхающих на острове.
«Вначале пожарные и спасатели на автомобилях прибыли к водохранилищу, затем отправились к острову на моторной лодке, на борту которой доставили мотопомпу, пожарные рукава, шанцевый инструмент и ранцевые (лесные) огнетушители», — говорится на сайте МЧС.
Спасатели уточняют, что остров от ближайшего пожарно-спасательного подразделения отделяли 46 километров.
«На острове работы по ликвидации пожара заняли более четырех часов. Тушение горящей травы и валежника проводили сотрудники МЧС и Аварийно-спасательной службы <...> при помощи пожарной мотопомпы, которая перекачивала из водохранилища воду, подаваемую затем к очагам. Чтобы остановить распространение огня, пожарные и спасатели также перекапывали почву по кромке пожара шанцевым инструментом и проливали ее водой с ранцевых огнетушителей», — рассказывается на сайте МЧС.
На сайте также говорится, что от эвакуации с острова отдыхающие отказались.
Нечунаевский — крупнейший остров так называемой Боровской гряды. Его площадь 90 га. На острове расположены несколько домиков и баня.