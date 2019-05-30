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Происшествия

На Обском море под Новосибирском загорелся остров

О пожаре сообщили сибиряки, которые поехали на остров отдыхать

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Пожарные потратили 4 часа на то, чтобы потушить 13 гектаров горящего острова

Фото: 54.mchs.gov.ru

Новосибирские пожарные спасли несколько человек, которым угрожал пожар на острове Нечунаевский на Обском море.

Как сообщается на сайте МЧС России по Новосибирской области, сегодня ночью сообщение о природном пожаре поступило от отдыхающих на острове. 

«Вначале пожарные и спасатели на автомобилях прибыли к водохранилищу, затем отправились к острову на моторной лодке, на борту которой доставили мотопомпу, пожарные рукава, шанцевый инструмент и ранцевые (лесные) огнетушители», — говорится на сайте МЧС.

Пожарные привезли с собой на остров всё необходимое — мотопомпу, пожарные рукава и ранцевые огнетушители 

Фото: 54.mchs.gov.ru

Спасатели уточняют, что остров от ближайшего пожарно-спасательного подразделения отделяли 46 километров. 

«На острове работы по ликвидации пожара заняли более четырех часов. Тушение горящей травы и валежника проводили сотрудники МЧС и Аварийно-спасательной службы <...> при помощи пожарной мотопомпы, которая перекачивала из водохранилища воду, подаваемую затем к очагам. Чтобы остановить распространение огня, пожарные и спасатели также перекапывали почву по кромке пожара шанцевым инструментом и проливали ее водой с ранцевых огнетушителей», — рассказывается на сайте МЧС.

На сайте также говорится, что от эвакуации с острова отдыхающие отказались. 

Нечунаевский — крупнейший остров так называемой Боровской гряды. Его площадь 90 га. На острове расположены несколько домиков и баня.

Дмитрий Здорников
Фото 54.mchs.gov.ru

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Дмитрий Здорников

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КОММЕНТАРИИ (20)

ELKalmaro
30 мая 2019 в 13:34

"Новосибирские пожарные спасли несколько человек, которым угрожал пожар на острове Нечунаевский на Обском море." - надо был там о оставить, сами подожгли пусть сами тушат. Костры палят, водки нажрутся потом горит все вокруг.

Фывап
30 мая 2019 в 13:36

Конечно, оно само загорелось. Природный, натуральный, экологически чистый пожар. Спасённые не при чём

С той стороны
30 мая 2019 в 13:45

Забыли написать что ВСЕ домики и ВСЕ бани и ВСЕ оборудованные ПРИЧАЛЫ на Боровских островах , включая Нечунаевский построены - НЕ ЗАКОННО ! и по закону их надо снести !