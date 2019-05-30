На Обском море под Новосибирском загорелся остров

Новосибирские пожарные спасли несколько человек, которым угрожал пожар на острове Нечунаевский на Обском море.

Как сообщается на сайте МЧС России по Новосибирской области, сегодня ночью сообщение о природном пожаре поступило от отдыхающих на острове.

«Вначале пожарные и спасатели на автомобилях прибыли к водохранилищу, затем отправились к острову на моторной лодке, на борту которой доставили мотопомпу, пожарные рукава, шанцевый инструмент и ранцевые (лесные) огнетушители», — говорится на сайте МЧС.