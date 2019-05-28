Над Красным проспектом поднялось облако дыма — его видят на площади Ленина
Пожар случился на углу с улицей Крылова
Днём во вторник, 28 мая, над Красным проспектом в Новосибирске поднялся дым — он виден с площади Ленина.
По наблюдениям очевидцев, облако дыма стоит над зданием на углу улицы Крылова и Красного проспекта.
«Пожарных машин [на месте] нет», — утверждает читатель НГС, приславший в редакцию фото с места происшествия.
Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.
Дополнение: Как сообщили после публикации новости в салоне женской одежды «Меркурио», который работает по соседству с местом пожара, там горели мусорные контейнеры — их уже потушили.
Эту информацию подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным пресс-службы, к зданию
«На момент прибытия пожарной охраны горел мусор в пластиковых контейнерах на площади 5 квадратных метров», — рассказали в МЧС, добавив, что спустя 5 минут пожарные полностью справились с огнём.
Несколькими днями ранее высокий столб дыма поднялся над частным сектором в Ленинском районе.