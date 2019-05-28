Над Красным проспектом поднялось облако дыма — его видят на площади Ленина

Пожар случился на углу с улицей Крылова

Дым видно с площади Ленина
Дым видно с площади Ленина


Днём во вторник, 28 мая, над Красным проспектом в Новосибирске поднялся дым — он виден с площади Ленина.


По наблюдениям очевидцев, облако дыма стоит над зданием на углу улицы Крылова и Красного проспекта. 


«Пожарных машин [на месте] нет», — утверждает читатель НГС, приславший в редакцию фото с места происшествия.


Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.


Пожар случился недалеко от станции метро «Красный проспект»
Пожар случился недалеко от станции метро «Красный проспект»


Дополнение: Как сообщили после публикации новости в салоне женской одежды «Меркурио», который работает по соседству с местом пожара, там горели мусорные контейнеры — их уже потушили. 


Эту информацию подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным пресс-службы, к зданию № 4 на улице Крылова пожарные приехали в 15:50. 


«На момент прибытия пожарной охраны горел мусор в пластиковых контейнерах на площади 5 квадратных метров», — рассказали в МЧС, добавив, что спустя 5 минут пожарные полностью справились с огнём.


Несколькими днями ранее высокий столб дыма поднялся над частным сектором в Ленинском районе. 

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