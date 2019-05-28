Над Красным проспектом поднялось облако дыма — его видят на площади Ленина

Пожар случился на углу с улицей Крылова

Дым видно с площади Ленина





Днём во вторник, 28 мая, над Красным проспектом в Новосибирске поднялся дым — он виден с площади Ленина.





По наблюдениям очевидцев, облако дыма стоит над зданием на углу улицы Крылова и Красного проспекта.





«Пожарных машин [на месте] нет», — утверждает читатель НГС, приславший в редакцию фото с места происшествия.





Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.





Пожар случился недалеко от станции метро «Красный проспект»





Дополнение: Как сообщили после публикации новости в салоне женской одежды «Меркурио», который работает по соседству с местом пожара, там горели мусорные контейнеры — их уже потушили.







Эту информацию подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным пресс-службы, к зданию № 4 на улице Крылова пожарные приехали в 15:50.







«На момент прибытия пожарной охраны горел мусор в пластиковых контейнерах на площади 5 квадратных метров», — рассказали в МЧС, добавив, что спустя 5 минут пожарные полностью справились с огнём.





Несколькими днями ранее высокий столб дыма поднялся над частным сектором в Ленинском районе.