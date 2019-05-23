Тактильную плитку для слепых на «Речном вокзале» перегородили бетонными блоками

Раньше на этом месте парковались машины — теперь машину на этом тротуаре поставить нельзя

Блоки стоят на тактильной плитке в двух местах
Блоки стоят на тактильной плитке в двух местах


Сегодня, 23 мая, на тротуаре у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска установили бетонные блоки. 


Блоки блокируют проезд по тротуару с двух сторон под Коммунальным мостом. Раньше здесь часто парковались машины, а теперь освобождённая от автомобилей тактильная плитка для слепых пешеходов перегорожена препятствиями.


Раньше на огороженной площадке тротуара была стихийная парковка  
Раньше на огороженной площадке тротуара была стихийная парковка  


В пресс-центре мэрии Новосибирска пообещали уточнить информацию и найти, кто отвечает за этот участок земли и установку блоков. Подобные ограждения невозможно законно поставить без согласования с властями.


«В любом случае это муниципальная территория», — добавили в мэрии.


В Новосибирске запретили также парковаться на некоторых дорогах. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о порядке выдачи парковочных разрешений.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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