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В Западном жилмассиве за 400 миллионов продают бывшую военную часть

На территории в 9 гектаров по документам можно построить жилые дома

Участок расположен рядом с Троицким сквером, в котором находится храм, а в зданиях на этой территории работают производство и торговля
Участок расположен рядом с Троицким сквером, в котором находится храм, а в зданиях на этой территории работают производство и торговля

В Новосибирске за 400 млн рублей выставили на продажу 8,9 гектара земли с постройками на улице Связистов, 12А — объявление было опубликовано в конце марта и обновлено 22 мая.


На территории находится порядка 25 зданий и построек, в которых, по информации 2ГИС, работают производственные компании, СТО и магазины. Кадастровая стоимость земли составляет 161,5 млн рублей.


В объявлении компания «РусРиэлт» отмечает, что доступность и транспортная развязка позволяют рассматривать территорию для строительства жилого комплекса: «Левый берег в этой части достаточно развит. Рядом находятся несколько крупных жилмассивов. Практически на границе находится Троицкий сквер. Концепция жилого массива с коммерческими первыми этажами позволит закрыть различные потребности для жителей такого комплекса».


Участок на Красном проспекте продают вместе с эскизным решением торгового центра, который здесь можно построить
Участок на Красном проспекте продают вместе с эскизным решением торгового центра, который здесь можно построить


Помимо «РусРиэлт», продажей земли занимается также компания Nazarov&Partners. Специалист компании Рустам Сатышев рассказал корреспонденту НГС, что когда-то на ней располагалась военная часть.


«Она давно уже в частных руках, вся сдаётся в аренду. И давно уже сформирована зона ОД-1, которая позволяет строить жильё», — добавил он.


Оценить необходимый объём инвестиций для сноса существующих зданий Сатышев не смог, но подчеркнул, что сейчас этими расчётами занимаются сразу несколько потенциальных инвесторов — крупные девелоперы из Новосибирска и других городов.


Кроме того, на продажу выставили участок возле ТРЦ «Ройял Парк»: 8,3 тысячи кв. м оценили в 250 млн рублей и позиционируют как последний незастроенный участок на Красном проспекте. В 2017 году владелец земли, планировавший здесь строительство, выиграл суд у мэрии, которая пыталась узаконить на этом месте сквер. 


По данным аналитиков N1.RU, за год стоимость сотки земли в Новосибирске для застройки выросла на 8% и составляет в среднем 110 тысяч рублей. В области же участки подешевели на 2% — до 59,4 тысячи рублей.

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