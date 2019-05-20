В Новосибирске начинается очередной этап теплоиспытаний

Горячую воду на неделю отключат в зоне ТЭЦ-4

Новый этап теплоиспытаний продлится 6 дней
Новый этап теплоиспытаний продлится 6 дней


Сегодня, 20 мая, в Новосибирске начинается новый этап теплоиспытаний — в этот раз на шесть дней без горячей воды останутся дома, расположенные в зоне ТЭЦ-4.


В зону отключений попали дома, расположенные в посёлках Северный и Красногорский.


Испытания будут идти с 20 по 26 мая.


Первые отключения горячей воды начались на прошлой неделе, 13 мая. В некоторые дома уже вернули воду, а некоторые отключения также будут длиться до 26 мая. 


Следующие отключения запланированы на 3 июня — также в зоне ТЭЦ-4, в районе улиц Народной и Богдана Хмельницкого.


Подробности отключений — на карте.



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