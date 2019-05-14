Две маршрутки сгорели на стоянке после забастовки водителей

Две маршрутки перевозчика-нелегала сгорели на стоянке

Несколько машин сгорели на автостоянке на Советском шоссе в посёлке Элитный под Новосибирском — два микроавтобуса принадлежат компании «Кремль», которая, по информации мэрии, стала причиной забастовки водителей на Акатуйском жилмассиве.





Пожар начался около 3:00 в ночь на вторник, 14 мая.





«На момент прибытия пожарной охраны машины горели открытым огнём, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Новосибирской области. — Уничтожен микроавтобус "Пежо" на площади 12 квадратных метров, выгорел изнутри микроавтобус Next на площади 12 квадратных метров, у грузового автомобиля марки MAN огнём повреждена кабина на площади 4 квадратных метра и будка на площади 12 квадратных метров. У автомобильного прицепа марки "Тонер" повреждена отделка».





Кроме маршруток огонь повредил кабину грузовой машины и прицеп





Как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области, о пожаре сообщил сторож, который заметил, что в одной из легковых машин загорелся отсек.





Пожар произошёл около 3 часов ночи на стоянке в посёлке Элитный





Два сгоревших микроавтобуса принадлежат компании «Кремль», сообщил НГС предприниматель, представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов.



