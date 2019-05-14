Две маршрутки сгорели на стоянке после забастовки водителей

Причину пожара ещё не установили

Две маршрутки перевозчика-нелегала сгорели на стоянке
Две маршрутки перевозчика-нелегала сгорели на стоянке

Несколько машин сгорели на автостоянке на Советском шоссе в посёлке Элитный под Новосибирском — два микроавтобуса принадлежат компании «Кремль», которая, по информации мэрии, стала причиной забастовки водителей на Акатуйском жилмассиве.


Пожар начался около 3:00 в ночь на вторник, 14 мая. 


«На момент прибытия пожарной охраны машины горели открытым огнём, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Новосибирской области. — Уничтожен микроавтобус "Пежо" на площади 12 квадратных метров, выгорел изнутри микроавтобус Next на площади 12 квадратных метров, у грузового автомобиля марки MAN огнём повреждена кабина на площади 4 квадратных метра и будка на площади 12 квадратных метров. У автомобильного прицепа марки "Тонер" повреждена отделка».


Кроме маршруток огонь повредил кабину грузовой машины и прицеп
Кроме маршруток огонь повредил кабину грузовой машины и прицеп


Как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области, о пожаре сообщил сторож, который заметил, что в одной из легковых машин загорелся отсек.


Пожар произошёл около 3 часов ночи на стоянке в посёлке Элитный
Пожар произошёл около 3 часов ночи на стоянке в посёлке Элитный


Два сгоревших микроавтобуса принадлежат компании «Кремль», сообщил НГС предприниматель, представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов. 


По информации мэрии, с февраля эта компания занимается перевозками по маршруту «Магазин "Кристалл" — ж/м Акатуйский», но, по сути, транспорт ездил по другому маршруту — № 10 (с/х Левобережный — ж/м Акатуйский) — и возил пассажиров. Как сообщили в мэрии, это стало причиной забастовки водителей маршруток ПАТП-1118 на Акатуйском жилмассиве.

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