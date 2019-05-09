«Его раздавило между машинами»: очевидец рассказал подробности массового ДТП на Димитровском мосту

По его словам, один из водителей был в нетрезвом состоянии

Один человек погиб, другие получили ушибы и переломы

Поздно вечером 8 мая на Димитровском мосту в Новосибирске столкнулось несколько автомобилей — в результате ДТП погиб один человек.







Очевидец рассказал корреспонденту НГС подробности аварии — он оказался на месте происшествия спустя 2 минуты.





«Я был на месте сразу после аварии, буквально минуты через две. Я объехал "Прадик" (Toyota Land Cruiser Prado. — Прим. ред.) с правой стороны и смотрю, что поведение водителя неадекватное, он пьяный был просто, откровенно говоря. Я припарковался и первым делом с водителями автомобилей [участниками ДТП] поговорил. <...> Потом я заметил, что впереди замес какой-то, народ стоит, я туда пошёл. Смотрю, человек там лежит, уже не шевелится. Я пульс пощупал, но там в принципе визуально видно, что он там четвертованный лежал. Другой прихрамывал ходил, ещё у одного – перелом голени. <...> Там пять машин точно было, по-моему, даже шестая машина была. Но до конца непонятно: то ли это очевидцы стояли, то ли машины с мелкими повреждениями», — пояснил очевидец аварии Илья Овк.





Далее очевидцы, которые находились на месте аварии, вызвали скорую помощь.





«Вызвали скорую, потом подъехали ППС-ники, я говорю: "Там в "Прадике" — пьяный, не дайте ему сбежать, потому что неизвестно, как он себя вести будет". Один полицейский пошёл туда, другой с нами остался, он по рации дежурному обо всём сообщил. Позже подъехала скорая: вытащили носилки, положили на них того парня, который с переломом голени, и шину сразу наложили», — добавил Илья Овк.





По его словам, молодой человек, который погиб, был с компанией друзей. У них сломалась машина Daewoo Nexia и они остановились на мосту в левом ряду в сторону Левого берега, чтобы подцепить легковушку к другому автомобилю — Honda Odyssey.





«Они вперёд подогнали "Одиссея" (Honda Odyssey. — Прим. ред.) и начали цеплять автомобили, буксиром хотели взять. И тут водитель на Prado врезался в Daewoo Nexia сзади. Погибший парень в этом момент пытался прицепить ввёртыш, и его раздавило между машинами», — рассказал очевидец.





Также он отметил, что водитель Land Cruiser Prado попытался скрыться с места аварии — в результате чего задел ещё одну машину и автомобиль «Почты России».





Вчера в Новосибирской области на федеральной трассе Р-256 столкнулись три автомобиля — всех пострадавших в ДТП под Искитимом увезли в больницу.



