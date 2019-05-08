Центр — только для праздника: карта перекрытий в Новосибирске на День Победы

НГС напоминает о перекрытиях в разных частях города

Центр Новосибирска уже перекрывали на этой неделе из-за репетиции парада
Центр Новосибирска уже перекрывали на этой неделе из-за репетиции парада

Завтра, 9 мая, в Новосибирске будут отмечать 74-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне.


«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


В центре Новосибирска дороги будут закрывать с 7:00.


«Предусматривается кроме стандартного перекрытия движения автотранспорта по улицам, находящимся в зоне проведения праздничных мероприятий, проведение противотаранных мероприятий, исключающих неконтролируемый выезд в места с массовым пребыванием людей.


Для этого отдельные участки улиц и выездов из дворов будут перекрыты большегрузной техникой», — предупредили в мэрии.


Центр — только для праздника: карта перекрытий в Новосибирске на День Победы


В Советском районе Новосибирска перекрытия на улице Ильича будут с 11:00 до 23:00, остальные перекрытия с 9:00 до 12:00.


Центр — только для праздника: карта перекрытий в Новосибирске на День Победы


Улицу Богдана Хмельницкого перекроют с 10:30 до 12:30. 


Центр — только для праздника: карта перекрытий в Новосибирске на День Победы


Улицу Кубовую будут перекрывать с 11:30 до 14:00.


Центр — только для праздника: карта перекрытий в Новосибирске на День Победы


Улицу Станиславского закроют с 11:00 до 23:00.


Центр — только для праздника: карта перекрытий в Новосибирске на День Победы


НГС уже публиковал самую полную программу мероприятий на 9 Мая, включая маршрут «Бессмертного полка»


Военные уже полностью готовы к параду 9 Мая — накануне в центре Новосибирска прошла финальная репетиция.

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