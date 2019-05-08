Центр — только для праздника: карта перекрытий в Новосибирске на День Победы
НГС напоминает о перекрытиях в разных частях города
Завтра, 9 мая, в Новосибирске будут отмечать 74-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В центре Новосибирска дороги будут закрывать с 7:00.
«Предусматривается кроме стандартного перекрытия движения автотранспорта по улицам, находящимся в зоне проведения праздничных мероприятий, проведение противотаранных мероприятий, исключающих неконтролируемый выезд в места с массовым пребыванием людей.
Для этого отдельные участки улиц и выездов из дворов будут перекрыты большегрузной техникой», — предупредили в мэрии.
В Советском районе Новосибирска перекрытия на улице Ильича будут с 11:00 до 23:00, остальные перекрытия с 9:00 до 12:00.
Улицу Богдана Хмельницкого перекроют с 10:30 до 12:30.
Улицу Кубовую будут перекрывать с 11:30 до 14:00.
Улицу Станиславского закроют с 11:00 до 23:00.
НГС уже публиковал самую полную программу мероприятий на 9 Мая, включая маршрут «Бессмертного полка».
Военные уже полностью готовы к параду 9 Мая — накануне в центре Новосибирска прошла финальная репетиция.