Сибирячка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тхэквондо в Германии

Спортсменка стала чемпионкой мира в дисциплине «Командная спецтехника»

Татьяна Садчикова (справа) стала чемпионкой мира по тхэквондо
Татьяна Садчикова (справа) стала чемпионкой мира по тхэквондо

Спортсменка из Новосибирска Татьяна Садчикова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тхэквондо в дисциплине «Командная спецтехника». Об этом сообщает Федерация тхэквондо Новосибирской области на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». 


Соревнования проходили в Германии. В сборной России, помимо сибирячки, были также спортсменки из Москвы, Воронежа и Хабаровска — все девушки стали чемпионками мира в своей дисциплине. 


«Ай да девчонки! Ай да красавицы! <...> Поздравляем наших золотых спортсменок со званием "чемпионы мира"!», — написали на своей официальной странице Федерация тхэквондо. 


В марте 16-летний новосибирец Максим Емелькин стал победителем международного турнира «МультиЕвропейские Игры» по тхэквондо ВТФ — победа на этом турнире обеспечила сибиряку путёвку на первенство Европы. 


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