Сибирячка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тхэквондо в Германии

Татьяна Садчикова (справа) стала чемпионкой мира по тхэквондо

Спортсменка из Новосибирска Татьяна Садчикова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тхэквондо в дисциплине «Командная спецтехника». Об этом сообщает Федерация тхэквондо Новосибирской области на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».







Соревнования проходили в Германии. В сборной России, помимо сибирячки, были также спортсменки из Москвы, Воронежа и Хабаровска — все девушки стали чемпионками мира в своей дисциплине.





«Ай да девчонки! Ай да красавицы! <...> Поздравляем наших золотых спортсменок со званием "чемпионы мира"!», — написали на своей официальной странице Федерация тхэквондо.





В марте 16-летний новосибирец Максим Емелькин стал победителем международного турнира «МультиЕвропейские Игры» по тхэквондо ВТФ — победа на этом турнире обеспечила сибиряку путёвку на первенство Европы.





