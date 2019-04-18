Лишь бы в интернете не травили: детский омбудсмен рассказала о поисках мамы с дочерью на поводке

Надежда Болтенко считает, что ребёнку может навредить само обсуждение этого случая

Скандал с девочкой на поводке разгорелся три дня назад после публикации видео в паблике «АСТ-54»
Скандал с девочкой на поводке разгорелся три дня назад после публикации видео в паблике «АСТ-54»

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко предостерегла горожан от резких высказываний в адрес горожанки, которая попала на видео с ребёнком на привязи. 


Три дня назад на станции «Студенческая» новосибирцы сняли видео с женщиной, которая выходит из метро с девочкой на привязи, напоминающей поводок


Болтенко заявила, что сейчас главная цель — защитить семью от критики и выяснить, был ли ребёнку нанесён вред. Детский омбудсмен не исключила, что будет искать эту семью для оказания ей помощи. 


«Есть цель, чтобы семью оберечь от таких возможных высказываний, которые есть в интернете. Помочь им выйти из этой ситуации. А если там действительно требуется помощь медицинская, психолога, раз так случилось, давайте действительно выясним. Хотя не знаю, я не могу судить, что там произошло. Я в детстве помню, у нас [вешали] колокольчики — ничего, нормально. Не знаю, не хочу ничего комментировать. Пока всё на этапе расследования», — рассказала сегодня Надежда Болтенко.


Она добавила, что постарается выяснить, был ли нанесён вред девочке на видео, в том числе психологический, после огласки случая. 


«Учитывая, что вокруг этого такое большое приковано внимание, идёт обсуждение, советов тоже много и поступают требования разобраться, мы сейчас направили в соответствующие органы [заявления], чтобы дали оценку, действительно ли эта ситуация могла принести вред ребёнку, физическому его здоровью. И, возможно, если необходимо, принять участие, чтобы всё-таки ребёнок не пострадал. 


Здесь сразу понимание того, что где-то кто-то увидел, вынес на обсуждение — никто не подумал о ребёнке, что его могли со спины узнать, маму узнать, названия этому ребёнку придумать», — сообщила Болтенко. 


Накануне стало известно о другом случае с насилием над ребёнком: жительница Дзержинского района Новосибирска заступилась за своего сына и избила 11-летнего мальчика на глазах других детей — они сняли это на видео.

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