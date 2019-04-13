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Роман Власов вышел в финал чемпионата Европы — в решающем бою он встретится с чеченцем из Германии

Финальная схватка назначена на 13 апреля

В четвертьфинале Власов (в синей форме) одолел чемпиона мира 2017 года Виктора Немеша
В четвертьфинале Власов (в синей форме) одолел чемпиона мира 2017 года Виктора Немеша

Новосибирский боец греко-римского стиля Роман Власов вышел в финал чемпионата Европы, который проходит в столице Румынии Бухаресте. 


В четвертьфинале Власов победил чемпиона мира 2017 года Виктора Немеша из Сербии со счётом 5:3, в полуфинальной схватке выиграл у турецкого борца Фатиха Ченгиза с результатом 3:1 — соперники двукратного олимпийского чемпиона не хотели просто так отступать, сообщает Федерация спортивной борьбы России.


«Роман Власов (до 77 кг) давно не испытывал такого тяжелого сопротивления. Много сил у него забрал серб чемпион мира Виктор Немеш в четвертьфинале и турок Фатих Ченгиз в полуфинале, а еще много нервов у него забрало рассечение — помощь врача оказывали Власову в каждой схватке. Однако когда у Власова не было рассечения и повязки на голове? В финале Власов встретится с этническим чеченцем Роландом Шварцем из Германии», — говорится в сообщении на сайте Федерации спортивной борьбы России.



Осенью олимпиец перенёс операцию на ноге — прошлым летом Роман получил травму во время тренировки. Из-за длительного процесса восстановления Власову пришлось отказаться от участия в чемпионате мира в Венгрии. После Нового года Роман Власов вернулся в сборную и победил на чемпионате России.

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