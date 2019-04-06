«В магазинах можно делать всё»: разукрашенные новосибирцы устроили танцы в супермаркетах

Охрана никак не отреагировала на необычный флешмоб

Охрана не стала обращать внимания ни на музыку, ни на то, что люди обливались водой прямо в магазине
Охрана не стала обращать внимания ни на музыку, ни на то, что люди обливались водой прямо в магазине

Днём в субботу, 6 апреля, в супермаркетах, расположенных в ТРЦ «Аура» и ТРК «Роял Парк», прошёл необычный флешмоб — разрисованные золотой краской люди танцевали под динамичную музыку.


«Люди смотрели, не понимали, что происходит. Сотрудники магазинов брали телефоны, снимали. В "Ауре" даже танцевали вместе с нами. Очень интересно повела себя охрана — она вообще никак не отреагировала. Просто люди разукрашенные заходят, они даже не подошли. У нас в магазинах можно делать всё что угодно. <...> Крайне были удивлены реакцией охраны, на самом деле. Особенно когда ребята начали лить на себя воду в отделе фруктов и овощей, никто даже не сделал замечание. Спокойно всё оттанцевали. Ребята провели, что им хотелось, и вышли из магазина», — рассказала корреспонденту НГС организатор флешмоба Галина Палагина.




Организаторы не рассказали, в чём именно был смысл этой акции, но пообещали, что через несколько дней жителей города ждёт продолжение.


«13 апреля пройдёт более масштабный флешмоб, и мы расскажем своим читателям, что за проект и для чего он появится в городе. <...> К сожалению, пока не могу открыть вам все карты. <...> это будет уникальный проект для Новосибирска, который принесёт нашим жителям очень много полезного», — пояснила Галина.


Новосибирцы любят танцевать в необычных местах. Недавно семеро мужчин устроили странные танцы под электронную музыку в вагоне метро.

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