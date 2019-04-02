Суд запретил игровым зонам работать на верхних этажах ТЦ «Юпитер»

Юрист торгового центра рассказал, что детских игровых зон в «Юпитере» больше нет
Фото: Густаво Зырянов
Суд запретил новосибирскому общественно-торговому центру «Юпитер» на улице Гоголя размещать детские игровые зоны выше второго этажа.
Иск к управляющей компании «Юпитер» и ещё нескольким десяткам ответчиков подала прокуратура Центрального района Новосибирска, следует из карточки дела на сайте суда.
В своём исковом заявлении прокуратура требовала запретить работу ОТЦ до тех пор, пока ответчики — управляющая компания и собственники площадей — не справятся с нарушениями требований пожарной безопасности, сообщил источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.
На прошлой неделе, 29 марта, Центральный районный суд Новосибирска закончил рассматривать этот иск и вынес решение. В карточке дела стоит отметка, что иск удовлетворён частично.
«Да, действительно со стороны суда было частично удовлетворено требование от прокуратуры. Но здесь нужно чётко понимать, что закрытия торгового центра не произошло, <...> и суд по большому счёту отказал в закрытии торгового центра прокуратуре. То есть это именно так нужно читать и трактовать. Но [при этом суд] согласился с мнением прокуратуры относительно того, что необходимо запретить размещение детских игровых зон, располагающихся выше второго этажа и далее чем в 20 метрах от эвакуационного выхода. Это соответствующие требования технического регламента, федерального закона, и свода <…> противопожарных правил соответствующих», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Бадмаев — руководитель юридической компании «Финправ», которая представляет интересы управляющей компании «Юпитер» и одноимённого торгового центра.
По словам Вадима Бадмаева, это решение суда на самом деле можно считать победой ответчиков. Вариант с закрытием торгового центра до устранения нарушений был бы, по его мнению, «крайне негативным сценарием».
«Потому что там большое количество собственников — порядка 70 собственников различных помещений, большое количество арендаторов. Это бизнесы, которые могли бы пострадать, и, соответственно, люди, клиенты тоже пострадать могли.
<…> Но <…> все требования, предписания, которые были предъявлены к торговому центру, управляющая компания вместе с собственниками добросовестно <…> [выполнила] в период судебного процесса. То есть было несколько осмотров с участием МЧС, с участием прокуратуры, где собственники действительно предъявили и показали представителям МЧС, что они идут навстречу и устранили все нарушения. Имеются в материалах дела и были представлены со стороны МЧС справки о том, что претензий к пожарной безопасности по отношению к торговому центру нет никаких в принципе. <…> И камнем преткновения стало только то, что прокуратура усмотрела якобы <…> наличие детских игровых зон, которые <…> на самом деле отсутствуют», — сообщил Бадмаев.
Юрист пояснил, что раньше в ТЦ «Юпитер» действительно могли работать детские игровые зоны, но теперь, в связи с проверками и предписаниями прокуратуры, их в торговом центре больше нет.
«Соответственно, на момент вынесения судом решения детские игровые зоны в торговом центре отсутствовали, и мы не согласны с решением суда относительно того, что <…> он усмотрел наличие признаков детских игровых зон», — сообщил Вадим Бадмаев.
При этом юрист добавил, что мотивировочная часть судебного решения ещё не готова, поэтому дать ему полную оценку пока невозможно.
«Дождёмся сейчас решения суда, мотивировочной части и поймем, по каким критериям суд принял такое решение, и, исходя из этого, будем уже принимать решение по апелляции», — резюмировал руководитель юридической компании «Финправ».
Массовые проверки торговых центров и других общественных зданий прошли в Новосибирске и по всей России в 2018 году после трагического происшествия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда на пожаре в ТЦ погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Корреспонденты НГС побывали в Кемерово накануне годовщины трагедии и встретились с пострадавшими, чтобы выяснить, как они пережили этот год, что сейчас находится на месте страшного пожара и как сейчас обстоит дело с ТЦ в этом шахтёрском городе.