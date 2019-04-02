Суд запретил игровым зонам работать на верхних этажах ТЦ «Юпитер»

Суд запретил новосибирскому общественно-торговому центру «Юпитер» на улице Гоголя размещать детские игровые зоны выше второго этажа.

Иск к управляющей компании «Юпитер» и ещё нескольким десяткам ответчиков подала прокуратура Центрального района Новосибирска, следует из карточки дела на сайте суда. В своём исковом заявлении прокуратура требовала запретить работу ОТЦ до тех пор, пока ответчики — управляющая компания и собственники площадей — не справятся с нарушениями требований пожарной безопасности, сообщил источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

На прошлой неделе, 29 марта, Центральный районный суд Новосибирска закончил рассматривать этот иск и вынес решение. В карточке дела стоит отметка, что иск удовлетворён частично. «Да, действительно со стороны суда было частично удовлетворено требование от прокуратуры. Но здесь нужно чётко понимать, что закрытия торгового центра не произошло, <...> и суд по большому счёту отказал в закрытии торгового центра прокуратуре. То есть это именно так нужно читать и трактовать. Но [при этом суд] согласился с мнением прокуратуры относительно того, что необходимо запретить размещение детских игровых зон, располагающихся выше второго этажа и далее чем в 20 метрах от эвакуационного выхода. Это соответствующие требования технического регламента, федерального закона, и свода <…> противопожарных правил соответствующих», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Бадмаев — руководитель юридической компании «Финправ», которая представляет интересы управляющей компании «Юпитер» и одноимённого торгового центра.

По словам Вадима Бадмаева, это решение суда на самом деле можно считать победой ответчиков. Вариант с закрытием торгового центра до устранения нарушений был бы, по его мнению, «крайне негативным сценарием». «Потому что там большое количество собственников — порядка 70 собственников различных помещений, большое количество арендаторов. Это бизнесы, которые могли бы пострадать, и, соответственно, люди, клиенты тоже пострадать могли. <…> Но <…> все требования, предписания, которые были предъявлены к торговому центру, управляющая компания вместе с собственниками добросовестно <…> [выполнила] в период судебного процесса. То есть было несколько осмотров с участием МЧС, с участием прокуратуры, где собственники действительно предъявили и показали представителям МЧС, что они идут навстречу и устранили все нарушения. Имеются в материалах дела и были представлены со стороны МЧС справки о том, что претензий к пожарной безопасности по отношению к торговому центру нет никаких в принципе. <…> И камнем преткновения стало только то, что прокуратура усмотрела якобы <…> наличие детских игровых зон, которые <…> на самом деле отсутствуют», — сообщил Бадмаев.

