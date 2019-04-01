Новосибирская область вошла в число регионов — лидеров по заболеваемости бешенством

В марте по всей России было зарегистрировано 148 случаев бешенства

Чаще всего люди заражаются бешенством от лисиц — за март по всей России было зарегистрировано 65 случаев
Чаще всего люди заражаются бешенством от лисиц — за март по всей России было зарегистрировано 65 случаев


Новосибирская область попала в список регионов-лидеров, в которых в марте этого года было зафиксировано наибольшее количество случаев бешенства. Об этом сообщила «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» на своём официальном сайте. По словам специалистов, по всей России за месяц было зарегистрировано 148 случаев бешенства. 


«Наибольшее количество случаев выявлено в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Саратовской, Новосибирской и Калужской областях, а также в Красноярском крае», — отметили специалисты ветеринарной лаборатории. 


По их словам, бешенство отмечалось у лис (65 случаев), собак (29 случаев), кошек (24 случая). Также было зарегистрировано по 7 случаев заболеваний крупного рогатого скота и енотовидных собак, по 3 случая бешенства мелкого рогатого скота и волков, по 2 случая бешенства свиней, лосей, лошадей и полярных песцов. И по одному разу бешенство встречалось у северных оленей и шакалов.


Справка: Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга и вызывает тяжёлые необратимые нарушения. 


В 2017 году в Новосибирской области устанавливали на два месяца карантин по бешенству — тогда специалисты опасались, что лисицы могут заразить этой болезнью кошек и собак.

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