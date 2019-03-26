«Он обманул ожидания новосибирцев»: алкомагнат раскритиковал мэра Локтя

Бизнесмен Сергей Проничев объявил об участии в выборах мэра Новосибирска, которые пройдут в сентябре 2019 года, — он объяснил это тем, что ему небезразлично будущее города, и обвинил действующего мэра Анатолия Локтя в плохой работе.

Такое заявление Проничев сделал сегодня, 26 марта. «Локоть не справился с управлением городом, не оправдал надежд, которые на него возлагали избиратели пять лет [назад]. <...> Он обманул ожидания новосибирцев», — объяснил бизнесмен. Сегодня же Сергей Проничев представил слоган своей кампании — «Чудес не обещаю, порядок гарантирую». Бизнесмен намерен выдвигаться в мэры от непарламентской «Партии Роста».

На прошлой неделе в Новосибирске начали раздавать листовки с интервью Сергея Проничева — в нём он критически оценил состояние новосибирского метрополитена. Сам бизнесмен тогда заявил, что задумывался об идее пойти в мэры Новосибирска ещё в начале года, но ушёл от прямого ответа, выдвинется ли на выборы в сентябре 2019 года. В частности, Проничев рассказал, что может принять это решение после беседы с митрополитом Никодимом. Проничеву 67 лет. Согласно биографии на его сайте, он окончил факультет самолётостроения НЭТИ (сейчас — ФЛА НГТУ), затем — институт народного хозяйства (сейчас — НГУЭУ). Работал бортмехаником Объединенного авиационного отряда аэропорта Новосибирск-Северный, на Новосибирском авиазаводе Чкалова, затем в Центральном райкопе КПСС и в управлении местной промышленности. С начала 1990-х годов занимался бизнесом и в первую очередь известен как основатель производителя алкоголя «Сибирский бальзам» — эта компания ликвидирована в 2016 году. Также он возглавлял компанию «Вино-коньячный завод 777», который обанкротился в 2012 году. Сейчас бизнесмен занимает должность главного директора ЗАО «АБС», которое ранее выступало учредителем «Сибирского бальзама». По информации базы данных «Контур.Фокус», Проничев также является учредителем нескольких компаний, работающих в сфере ЖКХ: «УК ЖКХ-ПАРТНЕР», «РЭУ № 2 участок 95», «РЭУ № 2 участок 94», «РЭУ № 2 участок 75».