Новосибирец купил роскошную машину чиновника-взяточника и перепродаёт её в 2 раза дороже

Volkswagen Phaeton стоял в гараже и сохранился «лучше всех в мире»

Volkswagen Phaeton проехал всего 3400 километров
Volkswagen Phaeton проехал всего 3400 километров


В Новосибирске на сервисе auto.ru появилось объявление о продаже представительского седана Volkswagen Phaeton 2013 года выпуска с мизерным пробегом всего в 3400 километров. 


Как уточнил продавец, ранее этот автомобиль принадлежал чиновнику Росрезерва Илгизу Гарифуллину. Недавно Гарифуллина осудили за взяточничество и оправили в колонию на 13 лет, а его автомобили распродали на аукционе, в частности Phaeton — за 1,3 миллиона рублей. 


Сейчас за этот автомобиль продавец просит 3 000 000 рублей и утверждает, что «это, возможно, самый лучший сохранившийся экземпляр в мире». По данным auto.ru, этот экземпляр Phaeton — действительно самый дорогой в России и с самым маленьким пробегом. 


Автомобиль конкурировал с Mercedes S-class и BMW 7-series
Автомобиль конкурировал с Mercedes S-class и BMW 7-series


«Она в 2016 году выехала только из автосалона, она в салоне стояла. Потом её забрали, у человека было несколько автомобилей, порядка 5–8, и она стояла у него. Какая она есть в заводской комплектации, такая и есть. Новая стоила порядка 5 миллионов», — рассказывает продавец Кирилл. 


Салон оснащён по максимуму
Салон оснащён по максимуму


Volkswagen Phaeton, который снят с производства в 2016 году, постигла нелёгкая судьба. Этот автомобиль начисто проиграл конкурентную борьбу представительским Mercedes S-class и BMW 7-series. Phaeton формально являлся флагманом в модельном ряду Volkswagen, но фактическую роль лидера и самой крутой машины марки играл и играет внедорожник Touareg. 


Большое пространство для задних пассажиров
Большое пространство для задних пассажиров


В итоге концерн отказался от убыточной модели, и теперь Phaeton стал историей — его покупателем может быть коллекционер, человек, интересующийся автоиндустрией. Продающийся экземпляр оснащен 4,2-литровым 335-сильным двигателем, автоматом, полным приводом, кожаным салоном, практически всеми возможными опциями. Кузов выполнен в версии Long, предоставляющей дополнительное пространство для задних пассажиров.


Понравилось? Тогда почитайте, как новосибирец ездит на 38-летней «японке» и сколько на неё тратит.

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