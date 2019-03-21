Новосибирец забрался на вершину Килиманджаро и затопил там баню

Высота горы — почти 6 тысяч метров

В бане на вершине высочайшей горы Африки попарились 4 человека
В бане на вершине высочайшей горы Африки попарились 4 человека


Новосибирец поднялся на гору Килиманджаро в Африке и затопил там баню — организаторы акции хотят попасть в Книгу рекордов Гиннесса.


«Инициатор — Национальное банное объединение, — рассказал корреспонденту НГС участник акции, руководитель Центра банной культуры «Купало» Владимир Порошков. — Мне предложили принять участие, я, недолго думая, принял предложение. Как финская сауна является, можно сказать, таким брендом общеузнаваемым. То же самое хотелось бы, чтобы с русской баней было. И девиз такой — в каждую столицу мира по русской бане».


Как рассказал Порошков, в походе на Килиманджаро участвовали представители России, Италии и США. Из России в Танзанию отправились жители трёх городов — Новосибирска, Москвы и Курска. Одна из участниц — 9-летняя девочка, которая стала самой младшей россиянкой, поднявшейся на Килиманджаро.


Вся экспедиция заняла около 2 недель. Сначала группа добрались до Омана — государства на Аравийском полуострове, затем прилетели на остров Занзибар, где были несколько дней. После этого банщики-путешественники отправились в континентальную Африку, где из города Моши поднялись на машинах на высоту 3900 метров. Затем группа 5 дней поднималась пешком до вершины Килиманджаро.


В организации бани помогали танзанийцы. На фото — местные жители с дубовыми вениками
В организации бани помогали танзанийцы. На фото — местные жители с дубовыми вениками


«Килиманджаро — это почти что шеститысячник, высота 5895. Все другие горы — это уже альпинистское снаряжение, совершенно другие погодные условия. Килиманджаро — это единственная гора такая высокая, где можно было это всё осуществить», — объяснил выбор места Порошков.


Поднимать оборудование им помогали местные жители — танзанийцы, которые помогают туристам носить вещи. На 8 участников экспедиции было порядка 30 помощников.


На горе участники были около 2,5 часа. За это время они поставили мобильную баню и успели попариться. «Это палатка, внутри газовый баллон, потому что на такой высоте дрова уже не горят. А с газовым баллоном всё у нас удачно получилось», — рассказал Владимир Порошков. 


Баню затопили на высоте почти 6 тысяч метров
Баню затопили на высоте почти 6 тысяч метров


Участники акции парились около 15 минут, затем выбежали на улицу, чем удивили танзанийцев и находящихся рядом туристов. «Это высота, там недостаток кислорода. Мы хотели показать, что русские банщики — это те люди, которые не то чтобы приходят в баню рыбу с пивом кушать, а люди, которые ведут здоровый образ жизни, способны подняться на вершину горы. То есть тем самым показать здоровый дух русской бани», — отметил Порошков. 


По его словам, в ближайшее время участники похода хотят подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, так как на такой высоте ещё никто в мире баню не топил. 


Баня — особый вид отдыха для новосибирцев. Главное, запастись веником. Два года назад департамент лесного хозяйства области порекомендовал жителям использовать новогодние ёлки для банных веников


Банная экспедиция на Килиманджаро


Прочтений: 2312

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено