Новосибирец забрался на вершину Килиманджаро и затопил там баню

В бане на вершине высочайшей горы Африки попарились 4 человека





Новосибирец поднялся на гору Килиманджаро в Африке и затопил там баню — организаторы акции хотят попасть в Книгу рекордов Гиннесса.







«Инициатор — Национальное банное объединение, — рассказал корреспонденту НГС участник акции, руководитель Центра банной культуры «Купало» Владимир Порошков. — Мне предложили принять участие, я, недолго думая, принял предложение. Как финская сауна является, можно сказать, таким брендом общеузнаваемым. То же самое хотелось бы, чтобы с русской баней было. И девиз такой — в каждую столицу мира по русской бане».







Как рассказал Порошков, в походе на Килиманджаро участвовали представители России, Италии и США. Из России в Танзанию отправились жители трёх городов — Новосибирска, Москвы и Курска. Одна из участниц — 9-летняя девочка, которая стала самой младшей россиянкой, поднявшейся на Килиманджаро.







Вся экспедиция заняла около 2 недель. Сначала группа добрались до Омана — государства на Аравийском полуострове, затем прилетели на остров Занзибар, где были несколько дней. После этого банщики-путешественники отправились в континентальную Африку, где из города Моши поднялись на машинах на высоту 3900 метров. Затем группа 5 дней поднималась пешком до вершины Килиманджаро.





В организации бани помогали танзанийцы. На фото — местные жители с дубовыми вениками





«Килиманджаро — это почти что шеститысячник, высота 5895. Все другие горы — это уже альпинистское снаряжение, совершенно другие погодные условия. Килиманджаро — это единственная гора такая высокая, где можно было это всё осуществить», — объяснил выбор места Порошков.







Поднимать оборудование им помогали местные жители — танзанийцы, которые помогают туристам носить вещи. На 8 участников экспедиции было порядка 30 помощников.





На горе участники были около 2,5 часа. За это время они поставили мобильную баню и успели попариться. «Это палатка, внутри газовый баллон, потому что на такой высоте дрова уже не горят. А с газовым баллоном всё у нас удачно получилось», — рассказал Владимир Порошков.







Баню затопили на высоте почти 6 тысяч метров





Участники акции парились около 15 минут, затем выбежали на улицу, чем удивили танзанийцев и находящихся рядом туристов. «Это высота, там недостаток кислорода. Мы хотели показать, что русские банщики — это те люди, которые не то чтобы приходят в баню рыбу с пивом кушать, а люди, которые ведут здоровый образ жизни, способны подняться на вершину горы. То есть тем самым показать здоровый дух русской бани», — отметил Порошков.







По его словам, в ближайшее время участники похода хотят подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, так как на такой высоте ещё никто в мире баню не топил.





Баня — особый вид отдыха для новосибирцев. Главное, запастись веником. Два года назад департамент лесного хозяйства области порекомендовал жителям использовать новогодние ёлки для банных веников.





Банная экспедиция на Килиманджаро



