В здании автоцентра Lexus на Большевистской откроют теплицу с зеленью
Дорогими машинами здесь давно не торгуют — дилерский центр пустует несколько лет
Новосибирская компания iFarm Project объявила о запуске нового проекта — вместе с партнёрами предприниматели запустят тепличный комплекс в помещении бывшего автоцентра Lexus на Большевистской, 119.
Проект реализуется вместе с собственником помещения — компанией «Вега Абсолют», сообщил НГС директор по развитию IFarm Project Дмитрий Тарасов. Само здание изначально строилось для размещения там автосалона. Некоторое время тут работал автоцентр Lexus, но последние годы здание пустует.
Как рассказал Тарасов, общая площадь помещения, которую займёт тепличный комплекс, — 615 кв. м. Чуть меньше половины этого пространства будет отведено под стеллажи с растениями, а на остальной площади плантаторы намерены заняться «экспериментами с переработкой зелени». Кроме того, здесь будет организована зона хранения сырья и гараж.
«О производительности теплицы сейчас трудно говорить точно. Например, если мы будем выращивать только рукколу, то ежедневно можно будет собирать 2400 горшков (или 2,6 тонны в месяц). Но по факту будет чуть меньше, так как будем и широколистные культуры выращивать типа кейл и салат Романо», — говорит Дмитрий Тарасов.
Проект полностью финансируется частными инвесторами из собственных средств, уточнил представитель iFarm. Сейчас в помещении уже идёт ремонт, но запустить всё производство в компании планируют к маю 2019 года.
iFarm Project — проект предпринимателей и учёных из новосибирского Академгородка. Компания разрабатывает автоматизированные системы выращивания овощей и трав, которые можно было бы установить в городской черте. Отличительной особенностью iFarm является то, что для создания теплиц компания предполагает использовать в том числе и помещения, которые изначально строились совершенно для других целей.
Автоцентр «Лексус» на Большевистской открыла в 2012 году новосибирская компания «СЛК Моторс». В 2016 году, однако, компания была признана банкротом, автоцентр к тому времени уже не работал.
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Стас Соколов
Фото: автора (1), предоставлены iFarm Project (2–4)