«Я был приятно поражён»: Николай Цискаридзе похвалил ремонт оперного театра в Новосибирске

Артист балета приехал в Новосибирск впервые за много лет

Николай Цискаридзе — ведущий на церемонии открытия Всероссийского театрального марафона в Сибири





Известный артист балета Николай Цискаридзе похвалил ремонт в НОВАТе, сделанный несколько лет назад, — Цискаридзе давно не приезжал в Новосибирск.





Сегодня, 27 февраля, он приехал в театр на открытие Всероссийского театрального марафона в Сибирском федеральном округе.





«Я сюда приезжал очень много раз, последний раз я приезжал сюда, пока не был отремонтирован театр. Когда я сейчас увидел, я удивился, как тут стало хорошо <...> На самом деле, театр — он прекрасен, сюда заходишь, и в театре очень приятно находиться, я был приятно поражен», — оценил Цискаридзе обстановку.





Оперный театр отремонтировали в 2015 году.





«Всероссийский театральный марафон — крупнейший проект Года театра, объявленного в 2019 году в России. Марафон стартовал во Владивостоке, он охватит 85 регионов страны и финиширует в Калининграде в конце 2019 года», — отмечается на сайте НОВАТа.





Вчера НГС рассказывал, что на улицах Новосибирска начали появляться баннеры с портретами театральных деятелей города — акция приурочена к начавшемуся Году театра.