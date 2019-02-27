«Я был приятно поражён»: Николай Цискаридзе похвалил ремонт оперного театра в Новосибирске

Артист балета приехал в Новосибирск впервые за много лет

Николай Цискаридзе — ведущий на церемонии открытия Всероссийского театрального марафона в Сибири
Николай Цискаридзе — ведущий на церемонии открытия Всероссийского театрального марафона в Сибири


Известный артист балета Николай Цискаридзе похвалил ремонт в НОВАТе, сделанный несколько лет назад, — Цискаридзе давно не приезжал в Новосибирск.


Сегодня, 27 февраля, он приехал в театр на открытие Всероссийского театрального марафона в Сибирском федеральном округе.


«Я сюда приезжал очень много раз, последний раз я приезжал сюда, пока не был отремонтирован театр. Когда я сейчас увидел, я удивился, как тут стало хорошо <...> На самом деле, театр — он прекрасен, сюда заходишь, и в театре очень приятно находиться, я был приятно поражен», — оценил Цискаридзе обстановку.


Оперный театр отремонтировали в 2015 году.


«Всероссийский театральный марафон — крупнейший проект Года театра, объявленного в 2019 году в России. Марафон стартовал во Владивостоке, он охватит 85 регионов страны и финиширует в Калининграде в конце 2019 года», — отмечается на сайте НОВАТа.


Вчера НГС рассказывал, что на улицах Новосибирска начали появляться баннеры с портретами театральных деятелей города — акция приурочена к начавшемуся Году театра.

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