«Лада» не успела увернуться от поворачивающего «Лэнд Крузера»: перекрыты две полосы на Челюскинцев

У «Лады» уничтожена передняя часть

Очевидцы отмечают, что перед происшествием «Тойота» собиралась развернуться
Очевидцы отмечают, что перед происшествием «Тойота» собиралась развернуться


Днём 9 февраля в Новосибирске две машины разбились посреди улицы Челюскинцев и перекрыли две полосы дороги.


«Автомобили двигались по улице Челюскинцев со стороны цирка в сторону ж/д вокзала. ВАЗ-2114 ехала в левом ряду, а Toyota Land Cruiser Prado шёл по средней полосе и в какой-то момент решил развернуться. Водитель хэтчбека не успел отреагировать на такой манёвр и произошло столкновение», — передаёт служба эвакуации АСТ-54 со ссылкой на очевидцев.


У «Лады» выбило колеса и вдавило переднюю часть, у «Тойоты» вдавило водительскую дверь. О пострадавших не сообщается.


Движение на этом участке дороги заметно усложнено, так как машины перекрыли две полосы для движения, передаёт АСТ-54.


В начале декабря НГС рассказывал о другой аварии на Челюскинцев — пьяный водитель врезался в здание банка «Зенит» — перед этим автомобиль снёс высокую ограду, установленную вокруг банка

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