«Лада» не успела увернуться от поворачивающего «Лэнд Крузера»: перекрыты две полосы на Челюскинцев
У «Лады» уничтожена передняя часть
Днём 9 февраля в Новосибирске две машины разбились посреди улицы Челюскинцев и перекрыли две полосы дороги.
«Автомобили двигались по улице Челюскинцев со стороны цирка в сторону ж/д вокзала. ВАЗ-2114 ехала в левом ряду, а Toyota Land Cruiser Prado шёл по средней полосе и в какой-то момент решил развернуться. Водитель хэтчбека не успел отреагировать на такой манёвр и произошло столкновение», — передаёт служба эвакуации АСТ-54 со ссылкой на очевидцев.
У «Лады» выбило колеса и вдавило переднюю часть, у «Тойоты» вдавило водительскую дверь. О пострадавших не сообщается.
Движение на этом участке дороги заметно усложнено, так как машины перекрыли две полосы для движения, передаёт АСТ-54.
В начале декабря НГС рассказывал о другой аварии на Челюскинцев — пьяный водитель врезался в здание банка «Зенит» — перед этим автомобиль снёс высокую ограду, установленную вокруг банка
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото vk.com/act54