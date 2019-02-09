«Лада» не успела увернуться от поворачивающего «Лэнд Крузера»: перекрыты две полосы на Челюскинцев

Очевидцы отмечают, что перед происшествием «Тойота» собиралась развернуться





Днём 9 февраля в Новосибирске две машины разбились посреди улицы Челюскинцев и перекрыли две полосы дороги.





«Автомобили двигались по улице Челюскинцев со стороны цирка в сторону ж/д вокзала. ВАЗ-2114 ехала в левом ряду, а Toyota Land Cruiser Prado шёл по средней полосе и в какой-то момент решил развернуться. Водитель хэтчбека не успел отреагировать на такой манёвр и произошло столкновение», — передаёт служба эвакуации АСТ-54 со ссылкой на очевидцев.





У «Лады» выбило колеса и вдавило переднюю часть, у «Тойоты» вдавило водительскую дверь. О пострадавших не сообщается.





Движение на этом участке дороги заметно усложнено, так как машины перекрыли две полосы для движения, передаёт АСТ-54.





В начале декабря НГС рассказывал о другой аварии на Челюскинцев — пьяный водитель врезался в здание банка «Зенит» — перед этим автомобиль снёс высокую ограду, установленную вокруг банка