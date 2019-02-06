Конюшня и два дома: здания в военном городке предложили признать памятниками

Архитекторы опасаются, что ещё до получения нового статуса часть зданий могут уничтожить

Памятниками культурного наследия хотят признать два жилых дома и конюшню (на фото — один из домов на улице Тополёвой)





Власти Новосибирской области предложили защитить три здания военного городка — памятниками культурного наследия хотят признать два жилых дома и конюшню.





Такое предложение управления по государственной охране объектов культурного наследия региона (в начале 2019 года УГООКН упразднили, а его функции передали в госинспекцию по охране объектов культурного наследия. — Прим. ред.) появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» сегодня, 6 февраля.





Согласно тексту документа, ведомство предлагает внести два жилых дома на улице Тополёвой, 4 и 8, а также конюшню по адресу территория Военного городка, 770/2 в список выявленных объектов культурного наследия.





Как объяснил корреспонденту НГС член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский, решение о признании этих объектов памятниками принято на совместном экспертном и общественном совете.





«Были подготовлены научно-исследовательские работы, написано было обоснование. Совет принял единогласно, проголосовал за то, чтобы их включить. Никаких замечаний и сомнений не было.





Это объекты инфраструктуры военного городка. Они достаточно хорошо сохранились, их можно восстановить, есть элементы окон, "столярки" исторической. Конечно, они являются уникальными. В своё время всё это стояло за забором военного городка, туда никого никогда не пускали», — рассказал Игорь Поповский.





По словам Поповского, в дальнейшем власти хотят признать все старые здания военного городка памятниками архитектуры.





«Это продолжение развития комплексного [включения] объектов военного городка, которые в свое время были под военным ведомством. Сейчас они освобождают, соответственно, появляется допуск до этих объектов. Они смотрятся экспертами с точки зрения включения всего комплекса военного городка. Это не последние объекты, будут включены [и другие]», — уточнил архитектор.





Игорь Поповский сообщил, что на совете было направлено обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой ускорить создание общей концепции военного городка.





«На сегодняшний момент эти объекты передаются и нет единой концепции. Это может повлечь то, что какие-то объекты будут уничтожены, не успев прийти в состояние памятника, а какие-то объекты будут застроены диссонирующими объектами», — опасается архитектор.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать, какие ещё объекты на территории военного городка планируется признать памятниками и когда это произойдёт.





В конце декабря власти Новосибирской области предложили защитить мозаику на здании ДК «Строитель». Ранее о сохранении мозаики на фасаде здания просил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. А в январе прошлого года власти города сообщили о сносе трёх домов в военном городке на улице Тополёвой в Октябрьском районе Новосибирска.