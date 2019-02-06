Конюшня и два дома: здания в военном городке предложили признать памятниками

Архитекторы опасаются, что ещё до получения нового статуса часть зданий могут уничтожить

Памятниками культурного наследия хотят признать два жилых дома и конюшню (на фото — один из домов на улице Тополёвой)
Памятниками культурного наследия хотят признать два жилых дома и конюшню (на фото — один из домов на улице Тополёвой)


Власти Новосибирской области предложили защитить три здания военного городка — памятниками культурного наследия хотят признать два жилых дома и конюшню.


Такое предложение управления по государственной охране объектов культурного наследия региона (в начале 2019 года УГООКН упразднили, а его функции передали в госинспекцию по охране объектов культурного наследия. — Прим. ред.) появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» сегодня, 6 февраля. 


Согласно тексту документа, ведомство предлагает внести два жилых дома на улице Тополёвой, 4 и 8, а также конюшню по адресу территория Военного городка, 770/2 в список выявленных объектов культурного наследия. 


Как объяснил корреспонденту НГС член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский, решение о признании этих объектов памятниками принято на совместном экспертном и общественном совете.


«Были подготовлены научно-исследовательские работы, написано было обоснование. Совет принял единогласно, проголосовал за то, чтобы их включить. Никаких замечаний и сомнений не было. 


Это объекты инфраструктуры военного городка. Они достаточно хорошо сохранились, их можно восстановить, есть элементы окон, "столярки" исторической. Конечно, они являются уникальными. В своё время всё это стояло за забором военного городка, туда никого никогда не пускали», — рассказал Игорь Поповский.


По словам Поповского, в дальнейшем власти хотят признать все старые здания военного городка памятниками архитектуры. 


«Это продолжение развития комплексного [включения] объектов военного городка, которые в свое время были под военным ведомством. Сейчас они освобождают, соответственно, появляется допуск до этих объектов. Они смотрятся экспертами с точки зрения включения всего комплекса военного городка. Это не последние объекты, будут включены [и другие]», — уточнил архитектор.


Игорь Поповский сообщил, что на совете было направлено обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой ускорить создание общей концепции военного городка. 


«На сегодняшний момент эти объекты передаются и нет единой концепции. Это может повлечь то, что какие-то объекты будут уничтожены, не успев прийти в состояние памятника, а какие-то объекты будут застроены диссонирующими объектами», — опасается архитектор.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать, какие ещё объекты на территории военного городка планируется признать памятниками и когда это произойдёт. 


В конце декабря власти Новосибирской области предложили защитить мозаику на здании ДК «Строитель». Ранее о сохранении мозаики на фасаде здания просил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. А в январе прошлого года власти города сообщили о сносе трёх домов в военном городке на улице Тополёвой в Октябрьском районе Новосибирска.

Прочтений: 2197

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено