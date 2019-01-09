В Новосибирске начала работать сеть фастфуда из Екатеринбурга

Сами заведения принадлежат местному предпринимателю

Две точки сети появились на Центральном рынке
Две точки сети появились на Центральном рынке


В Новосибирске появились три закусочные под названием Kebab King. Сеть с таким же названием и дизайном работает в Екатеринбурге, но новосибирские заведения открыли местные предприниматели.


По данным 2ГИС, сейчас под брендом Kebab King в Новосибирске работает три заведения: два из них расположены на Центральном рынке, ещё одно — на Гусинобродском шоссе. Все точки открыты в конце прошлого года.


Внутри заведение мало отличается от многочисленных новосибирских точек с шаурмой 
Внутри заведение мало отличается от многочисленных новосибирских точек с шаурмой 


Впервые о возможности появления екатеринбургской сети в Новосибирске стало известно в начале осени прошлого года, когда павильон с символикой Kebab King появился на перекрёстке Гоголя и Мичурина. Заведение там, впрочем, так и не открылось, а затем исчез и сам павильон.


В работающих сейчас точках на Центральном рынке (со стороны улиц Крылова и Каменской) предлагают примерно тот же набор блюд, что и в большинстве подобных заведений. Цены на шаурму начинаются от 130 рублей — её готовят как из курицы, так и из говядины. 


Особенностью Kebab King можно считать разве что блюдо, которое здесь называют «фахитос» — это смесь жареного мяса и овощей, уложенная в булку с «крышкой», из которой удалили часть мякиша.


Kebab King — заметная сеть уличной еды в Екатеринбурге. Сейчас там работает 20 заведений под этим названием. Как правило, это небольшие павильоны с несколькими посадочными местами, расположенные в людных местах.


В Екатеринбурге — 20 заведений Kebab King. На фото — точка сети на улице Малышева
В Екатеринбурге — 20 заведений Kebab King. На фото — точка сети на улице Малышева


В аккаунтах екатеринбургского Kebab King в социальных сетях нет никакой информации о выходе сети в Новосибирск. В новосибирском заведении корреспонденту НГС сказали, что «слышали про то, что в Екатеринбурге тоже есть такая сеть, но мы отдельно от них». Судя по чеку, выданному в заведении у Центрального рынка, точка принадлежит тому же владельцу, что и расположенное по соседству кафе «Фаворит».


Шаурма — самое часто встречающееся блюдо новосибирской уличной еды. Самая крупная сеть, специализирующаяся на нем, — местный «Дядя Дёнер», под вывеской которого в Новосибирске и пригородах работают 85 точек. На самом Центральном рынке шаурму готовят ещё как минимум в 6–7 точках.


Если в новосибирских заведениях Kebab King никак не акцентируют внимания на связи с сетью из другого региона, то два предпринимателя из Казахстана, которые в конце прошлого года открыли точку с шаурмой на «Студенческой», специально назвали её #ШАУРМАKZ. 

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