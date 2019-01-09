В маршрутках появились QR-коды для покупки билетов — проезд по ним на 10 рублей дешевле

Пока новинку испытали только на одном маршруте, но скоро появятся и новые

QR-код размещён и на двери маршрутки





Новосибирский перевозчик ввёл для пассажиров маршрутки № 55 новую услугу — расчёт за проезд с помощью QR-кода, размещённого в салоне.







«Мы реализовываем акцию "Плати QR-кодом" вместе со Сбербанком. То есть можно навести свой телефон на QR-код, скачать программу, привязать свою пластиковую карточку в личный кабинет, неважно, какого она банка. И платить за проезд с помощью мобильного приложения», — рассказал представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-с» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов.





Перевозчик отметил, что для пассажиров это будет гораздо удобнее, чем рассчитываться по обычным терминалам. Кроме того, система позволяет за раз оплатить проезд нескольких пассажиров.





По словам Михаила Большова, на маршруте № 55 новая система оплаты уже заработала, а с понедельника, 14 января, QR-кодом смогут рассчитываться пассажиры маршруток № 12 и 62.





Проезд для пассажиров, рассчитывающихся с помощью QR-кода, будет дешевле, чем по обычному тарифу.





Например, на 55-м маршруте проезд обойдется в 30 рублей вместо 40, на маршруте № 12 — 25 рублей вместо 30. В маршрутках № 62 по QR-коду тариф составит 20 рублей, тогда как наличными цена за проезд — 25 рублей.





Новосибирские маршрутки постепенно вводят безналичную систему оплаты проезда. Например, осенью прошлого года терминалы для покупки билетов появились в 17 маршрутках, связывающих два спальных района.





Новый тип оплаты появится на трёх маршрутах



