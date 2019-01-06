Рождество наступает: новосибирцы встретили праздник салютом в Нарымском сквере (фоторепортаж)
Также сегодня был представлен новый владыка Новосибирской митрополии Никодим
Сегодня, вечером 6 января, в Нарымском сквере прогремел салют, посвящённый открытию Рождественских праздничных мероприятий.
Фотокорреспондент НГС побывал в Нарымском сквере. По его наблюдениям, на салют пришли посмотреть около тысячи человек.
Утром полиция предупредила о перекрытии улицы Советской для проведения рождественского празднования.
Ранее в Вознесенском соборе был представлен новый владыка Новосибирской митрополии Никодим, который провёл богослужение в Вознесенском кафедральном соборе.
Праздничная программа «Рождество» начнётся в 12:00 в Новогоднем городке на площади Ленина. Рождественский праздник также пройдет на Михайловской набережной с 17:00 и завершится фейерверком в 19:00.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александра Торфименко
Фото Александра Ощепкова