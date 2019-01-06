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Рождество наступает: новосибирцы встретили праздник салютом в Нарымском сквере (фоторепортаж)

Также сегодня был представлен новый владыка Новосибирской митрополии Никодим

Традиционно Рождественский салют гремел над Нарымским сквером
Традиционно Рождественский салют гремел над Нарымским сквером


Сегодня, вечером 6 января, в Нарымском сквере прогремел салют, посвящённый открытию Рождественских праздничных мероприятий. 



Салют был организован Новосибирской епархией
Салют был организован Новосибирской епархией




Фотокорреспондент НГС побывал в Нарымском сквере. По его наблюдениям, на салют пришли посмотреть около тысячи человек. 



Рождество наступает: новосибирцы встретили праздник салютом в Нарымском сквере (фоторепортаж)



Утром полиция предупредила о перекрытии улицы Советской для проведения рождественского празднования.



Улица Советская была перекрыта с 19:00 до 19:30 для проведения салюта 
Улица Советская была перекрыта с 19:00 до 19:30 для проведения салюта 


Ранее в Вознесенском соборе был представлен новый владыка Новосибирской митрополии Никодим, который провёл богослужение в Вознесенском кафедральном соборе.



Решение о смене владыки было принято на заседании Священного Синода РПЦ в Москве 28 декабря
Решение о смене владыки было принято на заседании Священного Синода РПЦ в Москве 28 декабря



Никодим был представлен на праздничном молебене в Вознесенком соборе
Никодим был представлен на праздничном молебене в Вознесенком соборе



На праздничное богослужение в этом храме собрались сотни горожан
На праздничное богослужение в этом храме собрались сотни горожан



Владыка Никодим ранее носил титул митрополита Челябинского и Миасского
Владыка Никодим ранее носил титул митрополита Челябинского и Миасского



Рождество знаменует окончание поста, который длился с 28 ноября
Рождество знаменует окончание поста, который длился с 28 ноября


Ночью в Вознесенском соборе пройдёт праздничное Рождественское богослужение
Ночью в Вознесенском соборе пройдёт праздничное Рождественское богослужение



Праздничная программа «Рождество» начнётся в 12:00 в Новогоднем городке на площади Ленина. Рождественский праздник также пройдет на Михайловской набережной с 17:00 и завершится фейерверком в 19:00. 


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