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«Познакомилась, чтобы убить человека»: суд отправил студентку СГУПСА в колонию

20-летнюю жительницу Новосибирска осудили за попытку убийства

После вступления приговора в законную силу студентка поедет отбывать срок в колонию общего режима
После вступления приговора в законную силу студентка поедет отбывать срок в колонию общего режима

Заельцовский районный суд приговорил 20-летнюю студентку СГУПСа Софью Р. к шести с половиной годам колонии общего режима — её признали виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (попытка убийства), говорится на сайте суда. 


По словам адвоката потерпевшей Владилена Кранова, подсудимая случайно познакомилась со своей жертвой в баре ещё в январе 2018 года. Студентка пригласила знакомую к себе домой, чтобы пообщаться и немного выпить, но как только девушка зашла в квартиру, Софья Р. нанесла ей несколько ударов ножом в живот. 


«Специально познакомилась, чтобы убить человека, — подчеркнул Кранов. — Поначалу она признала свою вину, сообщила, что планировала это убийство, что редкость для 20-летнего человека. Потом она свои показания изменила». 


Представитель потерпевший пояснил, что его подзащитную полностью устраивает приговор. При этом приговор мог быть мягче, если бы подсудимая загладила причинённый ущерб и извинилась перед потерпевшей. 


«Это было спланированное убийство, которое не было доведено до конца по не зависящим от подсудимой причинам. Соседка вызвала скорую помощь и полицию, так бы моя подзащитная умерла с дыркой в животе». 


В мае в Новосибирске отправили в колонию 49-летнюю женщину, которая зарезала своего мужа в доме на улице Полевой в Академгородке — почти девять лет назад в этой же квартире она убила другого своего возлюбленного. Последнее преступление произошло 30 марта 2018 года — спустя девять дней после того, как женщина освободилась из колонии. 

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