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«Он вёз детей на ёлку»: знакомые рассказали о семье, погибшей в ДТП на трассе под Новосибирском

В ДТП погибли 13-летний мальчик, 4-летняя девочка и их отец

В ДТП погибли отец и двое детей
В ДТП погибли отец и двое детей

Утром 30 декабря на трассе в Карасукском районе Новосибирской области столкнулись LADA 2109 и Nissan Patrol — в ДТП погибли трое человек, в том числе двое детей. Сегодня знакомые погибшей семьи рассказали корреспонденту НГС обстоятельства жёсткой аварии. 


За рулём LADA 2109 находился 35-летний житель деревни Морозовка Иван Б. По словам очевидцев, именно он выехал на встречку. 


«Он вёз своих детей на ёлку, там четырёхлетняя девочка ещё погибла и тринадцатилетний мальчик, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Антон (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.). — Ещё один ребёнок, девочка, жива осталась, в больнице сейчас». 


Константин пояснил, что Иван работал в Карасуке, в Морозовку приезжал к детям — он жил в гражданском браке с Татьяной Ш., у которой есть ещё трое детей от другого брака. После ДТП по деревне ходят слухи, что накануне аварии Иван пил вместе с друзьями, а утром забрал детей. 


«Грязь льют на погибшего, — возмущается местная жительница Оксана. — Он воспитывал их (детей. — Прим. ред.) один, там их мать матерью никто назвать не может из-за образа жизни, у неё ещё трое детей помимо этих ребятишек. Горе-мать, гулящая. Он трезвый был, специально своих детей от неё забрал». 


По информации ГИБДД, водитель и двое пассажиров «Ниссана» — женщина и 3-летний ребенок — доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 


Ранее на трассе в Новосибирской области произошло ещё одно серьёзное ДТП — микроавтобус столкнулся со снегоуборочным грузовиком и легковым автомобилем. Водитель микроавтобуса погиб на месте.

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