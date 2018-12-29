РПЦ назначила нового владыку Новосибирской митрополии

Никодим возглавлял Челябинскую митрополию с 2016 года

Священный Синод назначил нового главу Новосибирской митрополии — им стал митрополит Челябинский и Миасский Никодим. Решение о смене владыки было принято на очередном заседании Священного Синода РПЦ в Москве 28 декабря. Прежний митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назначен главой Владимирской епархии.





«Преосвященным Владимирским и Суздальским, главой Владимирской митрополии, быть митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды. <...>





Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму,





с освобождением его от управления Челябинской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится в журнале заседания Священного Синода от 28 декабря 2018 года.





Согласно данным сайта Челябинской митрополии, митрополит Никодим (в миру Юрий Валерьевич Чибисов) родился 30 декабря 1969 года в городе Павловский Посад Московской области. С 27 декабря 2016 года носит титул митрополита Челябинского и Миасского.





Также вчера в отставку ушёл глава новосибирских приставов Виталий Эрлер — на сайте управления ведомства по Новосибирской области уже указано, что обязанности руководителя исполняет Эдуард Бабков.