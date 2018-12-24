В Новосибирске сел самолет с военными-зенитчиками из Сирии

Военные пробыли в командировке три месяца

Самолёт с военными приземлился в Новосибирске 23 декабря





Больше 150 зенитчиков вернулись из Сирии в Новосибирск, об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).





В пресс-службе ЦВО отметили, что самолёт с военными приземлился в Новосибирске 23 декабря. Зенитчики дислоцируются на территории Новосибирской области.





«Военнослужащие полка выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск. На родной земле прибывших военнослужащих встречали представители командования военного округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.





Из Сирии в Новосибирск зенитчиков доставляли на борту самолёта Ил-76. Всех военных представят к государственным и ведомственным наградам, добавили в пресс-службе ЦВО.





Видео предоставлено пресс-службой ЦВО





4 сентября в Новосибирск из Сирии вернулись военные врачи отдельного отряда спецназа Центрального военного округа (ЦВО).

