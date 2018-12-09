Автомобилист сбил пешехода и уехал с места ДТП — молодой человек получил ужасные травмы
Полиция просит помощи в поисках водителя
Полицейские ищут водителя, который сбил 24-летнего пешехода в Калининском районе Новосибирска, — пострадавший получил серьёзные ранения и попал в реанимацию.
Авария произошла ночью 8 декабря на улице Тайгинской — водитель ехал со стороны Пашинского переезда в сторону улицы Богдана Хмельницкого, сообщили сегодня в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Машина наехала на 24-летнего новосибирца, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
«Пострадавший с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель с места происшествия скрылся», — рассказали в полиции. В пресс-службе ведомства уточнили корреспонденту НГС, что пешеход получил в аварии тяжёлые травмы, в том числе травму головы и различные переломы.
Водитель, сбивший пешехода, всё ещё не найден. Полицейские просят очевидцев обратиться по телефонам 002, 232–22–98, 232–23–35 и 232–23–19.
Вечером 7 декабря в Линёво Новосибирской области водитель сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе и тоже попытался скрыться, но его всё-таки удалось оперативно задержать. Пострадавшая девочка получила травмы, её отвезли в больницу. На следующий день владелец камер на одном из зданий в посёлке Линёво опубликовал видео ДТП.
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Мария Морсина
Фото Анны Золотовой