За мэра хоть два раза: депутатам предложили изменить систему выборов главы Новосибирска
Первые выборы по новой системе могут пройти уже в следующем году
Депутаты горсовета предложили изменить устав Новосибирска — они хотят ввести систему выборов в два тура.
Проект решения Совета депутатов опубликован на официальном сайте мэрии 5 декабря. Согласно тексту документа, депутаты 25 декабря проведут публичные слушания по поводу внесения изменений. В уставе города планируют изменить только один абзац.
«<...> мэр города Новосибирска избирается по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства, при которой избранным признается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — уточняется в приложении к решению Совета депутатов.
Сейчас мэром Новосибирска избирается кандидат, набравший относительное большинство голосов, то есть второй тур не нужен, победителя можно определить по итогам одного голосования. С новыми изменениями победу получит лишь тот кандидат, кто наберёт абсолютное большинство (50% плюс 1 голос) проголосовавших, пояснил корреспонденту НГС заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов. Таким образом, если кандидат не наберет абсолютного большинства в первом туре, то станет обязательным второй.
«Процедура второго тура, насколько я слышал, потребует от бюджета дополнительно 10 миллионов рублей. Если предложение будет одобрено и процедура внесения изменений состоится, то осенние выборы [мэра] пройдут в соответствии [с новой редакцией устава]», — рассказал Сулейманов.
По его мнению, менять действующий устав неправильно. «Моё личное отношение к этому — я считаю, что накануне выборов менять правила, ну, нехорошо. <...> Выборное законодательство должно быть стабильным.
Мы 4 или 5 лет назад меняли с двух [туров] на один, сейчас снова предложение вернуться к двум. У нас, к сожалению, федеральное законодательство точно так же <...> оно пересматривается <...> — это неправильно», — уверен зампредседателя горсовета.
Публичные слушания по решению Совета депутатов назначены на 25 декабря — они пройдут в большом зале мэрии.
На прошедших в этом году сентябрьских выборах губернатора Новосибирской области за Андрея Травникова проголосовало 64,6% избирателей при явке в 28%. В 2014 году во время досрочных выборов мэра Новосибирска за Анатолия Локтя свои голоса отдали 43,7% избирателей. Ближайший соперник Локтя Владимир Знатков тогда набрал 39,5%. Абсолютного большинства голосов не было ни у Локтя, ни у Знаткова.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова