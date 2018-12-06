Из-за морозов сибирские военные стали реже устраивать построения на улице
Также они учатся оказывать первую помощь при обморожениях
Пришедшие в Сибирь морозы внесли коррективы в работу воинских частей.
Из-за сильных холодов командование 41-й общевойсковой армии изменило программу боевой подготовки, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
По её данным, сибирские военные стали реже устраивать построения на открытом воздухе и стараются не передвигаться поодиночке.
«Большая часть занятий с военнослужащими по призыву перенесена с полигонов в крытые помещения и учебные классы. С личным составом проводятся дополнительные занятия по оказанию первой помощи при обморожениях различных степеней. На полевых объектах работают пункты обогрева личного состава», — рассказали в оборонном ведомстве.
Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии дислоцированы на территории пяти регионов Сибири: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей и Алтайского края.
Сейчас среднесуточная температура воздуха в регионах присутствия 41-й армии достигает -30…-35 градусов, уточнили в пресс-службе ЦВО.
На прошлой неделе военные объявили о начале подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019».
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова