Из-за морозов сибирские военные стали реже устраивать построения на улице

Также они учатся оказывать первую помощь при обморожениях

Солдаты срочной службы стали реже заниматься на полигонах





Пришедшие в Сибирь морозы внесли коррективы в работу воинских частей.







Из-за сильных холодов командование 41-й общевойсковой армии изменило программу боевой подготовки, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.







По её данным, сибирские военные стали реже устраивать построения на открытом воздухе и стараются не передвигаться поодиночке.







«Большая часть занятий с военнослужащими по призыву перенесена с полигонов в крытые помещения и учебные классы. С личным составом проводятся дополнительные занятия по оказанию первой помощи при обморожениях различных степеней. На полевых объектах работают пункты обогрева личного состава», — рассказали в оборонном ведомстве.







Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии дислоцированы на территории пяти регионов Сибири: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей и Алтайского края.







Сейчас среднесуточная температура воздуха в регионах присутствия 41-й армии достигает -30…-35 градусов, уточнили в пресс-службе ЦВО.







На прошлой неделе военные объявили о начале подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019».

