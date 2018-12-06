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Из-за морозов сибирские военные стали реже устраивать построения на улице

Также они учатся оказывать первую помощь при обморожениях

Солдаты срочной службы стали реже заниматься на полигонах
Солдаты срочной службы стали реже заниматься на полигонах


Пришедшие в Сибирь морозы внесли коррективы в работу воинских частей.


Из-за сильных холодов командование 41-й общевойсковой армии изменило программу боевой подготовки, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


По её данным, сибирские военные стали реже устраивать построения на открытом воздухе и стараются не передвигаться поодиночке.


«Большая часть занятий с военнослужащими по призыву перенесена с полигонов в крытые помещения и учебные классы. С личным составом проводятся дополнительные занятия по оказанию первой помощи при обморожениях различных степеней. На полевых объектах работают пункты обогрева личного состава», — рассказали в оборонном ведомстве.


Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии дислоцированы на территории пяти регионов Сибири: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей и Алтайского края.


Сейчас среднесуточная температура воздуха в регионах присутствия 41-й армии достигает -30…-35 градусов, уточнили в пресс-службе ЦВО.


На прошлой неделе военные объявили о начале подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019».

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