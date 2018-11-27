Белый медведь Кай получил в подарок на день рождения канистру — и сломал её
Сегодня имениннику исполнилось 11 лет
Сегодня, 27 ноября, белому медведю Каю в Новосибирском зоопарке исполнилось 11 лет — он получил на день рождения канистру от поклонников, которую радостно поломал.
Видео с поздравлением медведя опубликовала любительница звериной съёмки Нина Курбаткина.
«Он же любит с канистрами играть. Ему всегда канистры дарят. Ему всегда нравится их ломать. Из этой канистры получается "плюшечка" — лапкой только ударит и получится "плюшечка"», — рассказала корреспонденту НГС Нина Курбаткина.
В прошлом году к 10-летию Кая НГС публиковал подборку с его лучшими фотографиями. Кая привезли в Новосибирск в 2008 году вместе с медведицей Гердой, когда им было по семь-восемь месяцев. Герда отмечала свой день рождения неделей ранее, 20 ноября. За это время пара белых медведей стала родителями двух медвежат — Шилки и Ростика. Сейчас из них двоих в зоопарке живёт только Ростик, Шилку увезли в Японию.
А в феврале этого года зоопарк проводил День медведя — в этот день подарки белые медведи получали втроём.
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Елена Громкова
Видео youtube.com, канал Нина Курбаткина
Фото Александра Ощепкова