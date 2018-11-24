фоторепортаж

Фоторепортаж: Новосибирск засыпало снегом после сильной метели

Фотограф НГС снял, как город просыпается после непогоды

Днём 24 ноября на Новосибирск обрушился снегопад — улицы, машины и прохожих засыпало снегом, а город сковали пробки. Фотокорреспондент НГС снял, как город пережил внезапное появление зимы.


К удивлению многих, на дорогах оперативно появилась уборочная техника
К удивлению многих, на дорогах оперативно появилась уборочная техника


Город сковали 7-балльные пробки — самые большие заторы были на мостах и крупных магистралях, например, на Большевистской, Красном проспекте и улице Богдана Хмельницкого
Город сковали 7-балльные пробки — самые большие заторы были на мостах и крупных магистралях, например, на Большевистской, Красном проспекте и улице Богдана Хмельницкого


Город посыпало снегом около четырёх часов
Город посыпало снегом около четырёх часов


Припаркованные машины обзавелись снежными шапками
Припаркованные машины обзавелись снежными шапками


Зимний наряд появился и у деревьев 
Зимний наряд появился и у деревьев 


Метель многих новосибирцев заставила сидеть дома в выходной 
Метель многих новосибирцев заставила сидеть дома в выходной 


А некоторых автомобилистов предупреждения МЧС не напугали
А некоторых автомобилистов предупреждения МЧС не напугали


Торговые уличные прилавки тоже пришлось спасать от снега
Торговые уличные прилавки тоже пришлось спасать от снега


Обычно такая погода радует любителей зимних пейзажей...
Обычно такая погода радует любителей зимних пейзажей...



... но только не автомобилистов или курьеров 
... но только не автомобилистов или курьеров 


Несмотря на сильный ветер, в течение дня было тепло — около –4 градусов
Несмотря на сильный ветер, в течение дня было тепло — около –4 градусов


А уже завтра обещают похолодание до –9 градусов
А уже завтра обещают похолодание до –9 градусов


О непогоде новосибирцев предупреждало МЧС — по данным специалистов, сильные порывы ветра ожидают ещё и в течение завтрашнего дня

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