Фоторепортаж: Новосибирск засыпало снегом после сильной метели
Фотограф НГС снял, как город просыпается после непогоды
Днём 24 ноября на Новосибирск обрушился снегопад — улицы, машины и прохожих засыпало снегом, а город сковали пробки. Фотокорреспондент НГС снял, как город пережил внезапное появление зимы.
О непогоде новосибирцев предупреждало МЧС — по данным специалистов, сильные порывы ветра ожидают ещё и в течение завтрашнего дня.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова