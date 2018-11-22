Депутаты без возражений одобрили назначение нового областного прокурора

Яков Хорошев работает прокурором Алтайского края больше 9 лет





Сегодня, 22 ноября, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области согласовали кандидатуру нового областного прокурора.







На очередной, 35-й, сессии Заксобрания депутаты рассмотрели представление генпрокурора России Юрия Чайки о назначении 62-летнего Якова Хорошева на должность прокурора Новосибирской области. С докладом о кандидате на пост выступил заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский. После этого в Заксобрании высказался и сам Яков Хорошев.





Он пояснил, что предложение возглавить прокуратуру Новосибирской области ему поступило из генпрокуратуры три недели назад. По словам Якова Хорошева, его опыт позволяет ему уверенно говорить, что он справится с этой работой, если президент подпишет указ о его назначении.







В итоге присутствовавшие депутаты почти единогласно согласовали кандидатуру Якова Хорошева – один депутат не голосовал.







Яков Хорошев родился в Астраханской области в 1956 году. В 1978 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А. Жданова. С 29 января 2009 года он возглавляет прокуратуру Алтайского края, сообщается на сайте прокуратуры этого региона.







НГС узнал, чем знаменит новый кандидат в прокуроры Новосибирской области. Общественники рассказали, что Яков Хорошев боролся с репостами в соцсетях и был лоялен к губернатору — на Алтае обрадовались его отъезду в Новосибирск.





Прежний прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, проработавший на этом посту больше трёх лет, ушёл на пенсию. Приказ о его увольнении 6 ноября подписал президент России Владимир Путин.