«Я вам бошки поотрубаю»: должник по ипотеке взял в руки шашку и выгнал приставов из квартиры

Директор фирмы влез в долги по ипотеке и сильно расстроился, когда приставы пришли его выселять





Новосибирец пойдёт под суд за то, что напугал обнажённой шашкой судебных приставов, которые пришли выселять его из квартиры.







«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.







По её данным, 47-летнего новосибирца отдали под суд за происшествие, которое случилось почти три месяца назад, 31 августа, в доме № 26 по улице Народной.







Как сообщается в материалах дела, в то утро четверо судебных приставов пришли выселять должника и его семью из квартиры, которая перешла в собственность банка. Но недовольный должник начал их оскорблять, в том числе нецензурно, а также стал показывать приставам шашку с оголённым клинком и, по версии обвинения, с угрозами замахиваться в их сторону.







Позже, во время расследования дела, приставы поясняли полицейским, что сначала дверь им открыла жена должника. Вместе с ней в квартире были двое детей. Примерно через час пришёл сам должник, он стал вести себя агрессивно, повышать голос и просил приставов уйти. После того как он достал шашку со словами: «Я вам сейчас всем бошки поотрубаю» и стал материться, приставы вышли в подъезд, а должник захлопнул входную дверь, привели в прокуратуре показания одного из потерпевших.





По словам приставов, сопровождавший их участковый вызвал на место наряд полиции. После того как полицейские начали стучать в дверь, должник открыл, но в его руках уже была не шашка, а пистолет, который обвиняемый держал стволом вверх. Он выпустил из квартиры жену и детей и снова заперся. В итоге вывести должника из квартиры удалось только приехавшим позже бойцам СОБР.







По данным прокуратуры, позже при осмотре места происшествия





полицейские нашли в квартире три шашки, секиру, мачете, электрошокер и пневматический пистолет.







Сам обвиняемый во время расследования дела пояснял, что квартиру на улице Народной купил в ипотеку в 2012 году — тогда он работал директором транспортной компании, и его материальное положение было «выше среднего». Но в том же году у компании начались трудности, и бизнесмен стал задерживать выплаты по ипотеке. В итоге банк решил забрать у него квартиру за долги, привели в прокуратуре показания обвиняемого.







По словам обвиняемого, 31 августа он был на работе, когда жена позвонила ему и сказала, что пришли судебные приставы и полиция. Он приехал домой, сильно расстроился и стал настаивать на том, чтобы приставы ушли, но на его просьбы никто не реагировал. Позже он снял со стены одну из купленных по объявлению шашек и стал материться в надежде, что приставы всё-таки уйдут. Обвиняемый пояснил, что сначала он держал шашку остриём вниз, а потом остриём вверх, но не размахивал ею и тем более не планировал кого-то поранить. Лезвие шашки, по версии обвиняемого, заточено не было, следует из материалов дела.







В прокуратуре Калининского района пояснили, что теперь выселенный из квартиры новосибирец пойдёт под суд. Его обвиняют в преступлениях по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти). Трое судебных приставов проходят потерпевшими по делу. Ещё одна сотрудница ФССП от этого статуса отказалась, поскольку долго работает с этим должником и «не желает его более видеть».







Уголовное дело уже поступило в Калининский районный суд, но судебное заседание ещё не назначено, добавила Екатерина Махова.







Также недавно новосибирские приставы нашли 65-летнего должника, который не хотел возвращать своему знакомому долг в 330 тысяч рублей, — сделал он это только после того, как приставы арестовали его Land Rover.