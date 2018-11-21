«Я вам бошки поотрубаю»: должник по ипотеке взял в руки шашку и выгнал приставов из квартиры
Судебные приставы пришли выселять семью из квартиры и столкнулись с агрессией
Новосибирец пойдёт под суд за то, что напугал обнажённой шашкой судебных приставов, которые пришли выселять его из квартиры.
«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
По её данным, 47-летнего новосибирца отдали под суд за происшествие, которое случилось почти три месяца назад, 31 августа, в доме
Как сообщается в материалах дела, в то утро четверо судебных приставов пришли выселять должника и его семью из квартиры, которая перешла в собственность банка. Но недовольный должник начал их оскорблять, в том числе нецензурно, а также стал показывать приставам шашку с оголённым клинком и, по версии обвинения, с угрозами замахиваться в их сторону.
Позже, во время расследования дела, приставы поясняли полицейским, что сначала дверь им открыла жена должника. Вместе с ней в квартире были двое детей. Примерно через час пришёл сам должник, он стал вести себя агрессивно, повышать голос и просил приставов уйти. После того как он достал шашку со словами: «Я вам сейчас всем бошки поотрубаю» и стал материться, приставы вышли в подъезд, а должник захлопнул входную дверь, привели в прокуратуре показания одного из потерпевших.
По словам приставов, сопровождавший их участковый вызвал на место наряд полиции. После того как полицейские начали стучать в дверь, должник открыл, но в его руках уже была не шашка, а пистолет, который обвиняемый держал стволом вверх. Он выпустил из квартиры жену и детей и снова заперся. В итоге вывести должника из квартиры удалось только приехавшим позже бойцам СОБР.
По данным прокуратуры, позже при осмотре места происшествия
полицейские нашли в квартире три шашки, секиру, мачете, электрошокер и пневматический пистолет.
Сам обвиняемый во время расследования дела пояснял, что квартиру на улице Народной купил в ипотеку в 2012 году — тогда он работал директором транспортной компании, и его материальное положение было «выше среднего». Но в том же году у компании начались трудности, и бизнесмен стал задерживать выплаты по ипотеке. В итоге банк решил забрать у него квартиру за долги, привели в прокуратуре показания обвиняемого.
По словам обвиняемого, 31 августа он был на работе, когда жена позвонила ему и сказала, что пришли судебные приставы и полиция. Он приехал домой, сильно расстроился и стал настаивать на том, чтобы приставы ушли, но на его просьбы никто не реагировал. Позже он снял со стены одну из купленных по объявлению шашек и стал материться в надежде, что приставы всё-таки уйдут. Обвиняемый пояснил, что сначала он держал шашку остриём вниз, а потом остриём вверх, но не размахивал ею и тем более не планировал кого-то поранить. Лезвие шашки, по версии обвиняемого, заточено не было, следует из материалов дела.
В прокуратуре Калининского района пояснили, что теперь выселенный из квартиры новосибирец пойдёт под суд. Его обвиняют в преступлениях по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти). Трое судебных приставов проходят потерпевшими по делу. Ещё одна сотрудница ФССП от этого статуса отказалась, поскольку долго работает с этим должником и «не желает его более видеть».
Уголовное дело уже поступило в Калининский районный суд, но судебное заседание ещё не назначено, добавила Екатерина Махова.
Также недавно новосибирские приставы нашли 65-летнего должника, который не хотел возвращать своему знакомому долг в 330 тысяч рублей, — сделал он это только после того, как приставы арестовали его Land Rover.
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Ольга Хмелевская
Фото Сергея Ляшко