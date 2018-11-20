Дворы под снегом: новосибирцы пожаловались на УК за плохую уборку

В список жилищной инспекции попали компании из разных районов города

Всего за последние два месяца в ГЖИ поступило 40 жалоб о плохой уборке снега
Всего за последние два месяца в ГЖИ поступило 40 жалоб о плохой уборке снега


В Государственной жилищной инспекции Новосибирской области назвали управляющие компании, на которые горожане чаще всего жалуются из-за плохой уборки снега.


Так, по информации пресс-службы ГЖИ, всего в октябре–ноябре на некачественную уборку придомовых территорий жаловались около 40 раз.


«С наступлением осенне-зимнего периода 2018 года и выпадением осадков в виде снега в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области на некачественную уборку снега с придомовой территории поступило порядка 40 письменных обращений. Равное число обращений ООО "УКЖХ Октябрьского района", ООО "СЗ ЖКХ Ленинского района", ЗАО "МКС-Новосибирск", ООО "ДОСТ-Н", ООО "УК Регион", ООО "ДОМОВОЙ+"», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе инспекции.


Сейчас инспекторы ведомства проверяют обращения новосибирцев, но пока что ни одну из управляющих компаний к административной ответственности не привлекали.


В ГЖИ добавили, что управляющим компания по Кодексу об административных правонарушениях может грозить штраф до 300 тысяч, их должностным лицам — до 100 тысяч рублей и дисквалификация до 3 лет. 


Накануне о необычной уборке лестницы у здания на улице Богдана Хмельницкого, 40 рассказал депутат горсовета Дмитрий Прибаловец. По его словам, половину лестницы чистят регулярно, в то время как вторая лежит под снегом. К вечеру понедельника лестницу почистили полностью. 

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