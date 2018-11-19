Новосибирскую область признали удобным регионом для работающих пенсионеров

Новосибирские пенсионеры оказались в самом выгодном положении в Сибири

Составители рейтинга учитывали, в частности, уровень зарплат и климат
Составители рейтинга учитывали, в частности, уровень зарплат и климат


Аналитики РИА Рейтинг проанализировали условия труда для пенсионеров в разных регионах России — Новосибирская область оказалась в лидерах регионов страны.


Специалисты проиндексировали 85 регионов.


«Индекс рассчитывался на основе статистики занятости, условий и оплаты труда пенсионеров в различных регионах России. В качестве индикаторов использовались 9 показателей, которые оценивали (уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости пенсионеров, доля безработицы среди пенсионеров, простота поиска работы, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая емкость и развитость рынка труда в субъекте РФ, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе)», — сообщает РИА Новости.


Новосибирская область попала на 16-ю строчку рейтинга, её индекс — 53,3. Остальные регионы Сибири имеют индекс ниже: у Омской области 33-е место (индекс 47,7), у Томской — 48-е место (42,8), у Кемеровской — 50-е место (41,8).


«Несмотря на то, что лидерами рейтинга в основном стали регионы в европейской части России, во многих уральских и сибирских регионах отдельные индикаторы находятся на относительно высоком уровне (в частности, часто наблюдается относительно высокая зарплата), но минусы их утягивают вниз», — передаёт РИА Новости.


В исследовании принимали участие пожилые люди трудоспособного возраста (мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 75 лет).


«Первое место в рейтинге занимает Москва, второе — Санкт-Петербург, у которых индекс составил 76,8 и 74,5 балла соответственно. Первые два места достаточно сильно оторвались от других регионов. Можно сказать, что в двух столицах ситуация с возможностью и привлекательностью работы для пенсионеров находится на очень хорошем уровне», — говорится в исследовании.


Почти все богатые регионы на севере России с развитой добывающей промышленностью располагаются внизу списка.


«Ненецкий АО располагается на 81-м месте (20,5), Чукотский АО — на 76-м месте (25,9), Магаданская область занимает 72-е место (29,2) по индексу привлекательности рынка труда для пенсионеров, Ямало-Ненецкий АО — на 71-м месте (29,3), а Ханты-Мансийский АО располагается на 67-м месте (30,6)», — говорится в исследовании.


Поясняется, что все эти регионы подвел показатель по оценке комфортности труда (климат). Также по причине наличия у населения финансовых ресурсов люди, выходя на пенсию, в этих регионах стараются уехать в теплые и более комфортные края.


В октябре 2018 года пенсионный возраст в России подняли на 5 лет — теперь мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.


На прошлой неделе аналитики РИА Рейтинг подсчитали, какой доход должна иметь новосибирская семья из 4 человек, чтобы снимать двухкомнатную квартиру.

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